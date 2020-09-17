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Rum Yönetimi Guterres’in girişimini selamladı

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakere sürecini başlatma kararlılığını kutladı
Rum Yönetimi Guterres’in girişimini selamladı

Rum radyosunun haberine göre, Rum Sözcü Vekili Panayotis Sendonas, Rum Başkanlık Sarayı’nda yaptığı açıklamada Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakere sürecini başlatma kararlılığını kutlamakla birlikte “tehdit altında müzakereye gidemeyiz” dediğini duyurdu.

“Diyalog, uygun çerçevede yapılmalı” diyen Sendonas, bu çerçevenin oluşturulması Türkiye’nin “tehditlerine son vermesi gerektiğini” iddia etti. Sendonas, “tehdit algısını” izah ederken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kapalı Maraş’ın yerleşime açılması açıklamalarına işaret etti ve “Uygun ortam oluşturulmalı çünkü tehdit altında müzakereye gidemeyiz” dedi.

Anastasiadis’in dün Avrupa Konseyi Başkanı’yla, daha önce de MED7 toplantısında, ABD ve Rusya Dışişleri bakanlarıyla Kıbrıs sorununu görüştüğünü anlatan Sendonas; “Bütün bu görüşmelerinde, müzakerelere Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi” dedi.

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