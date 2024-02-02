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Rus basını: Türk bankaları, ABD'nin ikincil yaptırım tehdidinin ardından Rus şirketlerin hesaplarını kapatmaya başladı

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Kremlin: ABD, Türkiye'ye eşi benzeri görülmemiş bir baskı uyguluyor
Rus basını: Türk bankaları, ABD'nin ikincil yaptırım tehdidinin ardından Rus şirketlerin hesaplarını kapatmaya başladı

Türkiye'de bankaların, ABD'nin ikincil yaptırımlar tehdidinin ardından Rus şirketlerin hesaplarını kapamaya başladığı belirtildi. 

ABD Başkanı Joe Biden, aralık ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklediğinden şüphelenilen bankalara ikincil yaptırımlar uygulanmasının önünü açan bir kararname imzalamıştı. 

Rusya'nın önde gelen finans yayınlarından Vedomosti'ye konuşan finansal danışmanlar ve işletme sahipleri, en az iki Türk bankasının ABD'den yaptırım tehdidi aldıktan sonra "çok sayıda" Rus şirket ve bankasının hesaplarını kapattığını belirtti. 

Habere göre iki Türk bankası da topyekun işgal girişiminin başladığı tarih olan 24 Şubat 2022'den sonra açılan Rus hesap sahiplerine, 30 gün içinde banka hesaplarının kapatılacağını bildirdi. 

Perşembe günü yayımlanan haberin ardından Kremlin, "ABD'nin Türkiye'ye eşi görülmemiş, anlamsız ve agresif bir baskı" uyguladığını söyledi ve Ankara ile Moskova arasında konuyla ilgili temas olduğunu bildirdi. 

 

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