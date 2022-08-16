  • BIST 2.913,30
  • Altın 1022.573
  • Dolar 17.9085
  • Euro 18.2063
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Rus Wagner üssüne füze: 100'den fazla paralı savaşçı öldürüldü iddiası

» »
Ukrayna'da savaşın 173. gününde çatışmalar ülkenin doğusundaki Luhansk'ta yoğunlaştı. Rusya'ya bağlı Wagner paralı askerlerine ait bir üssün Ukrayna tarafından vurulduğu bildirildi. Saldırıda onlarca paralı askerin öldürüldüğü öne sürüldü. Rusya'dan da be
Rus Wagner üssüne füze: 100'den fazla paralı savaşçı öldürüldü iddiası

Kremlin yanlısı gazetecinin ziyaretiyle üssün bulunduğu yer deşifre oldu.

Donbas'ta, Rusya'ya bağlı Wagner paralı askerlerine ait üs Ukrayna tarafından vuruldu.

Kremlin yanlısı paylaşımlarıyla tanınan Rus gazeteci Sergei Sreda, geçen hafta Wagner grubunun, Popasna'daki üssünü ziyaret etti..

Ukrayna ordusu, Sreda'nın paylaştığı çok sayıda fotoğraf sayesinde üssün yerinin belirlendiğini, ABD yapımı HIMARS roketleriyle bölgenin hedef alındığını açıkladı.

Saldırıda 100 Wagner paralı askerinin öldürüldüğü bildirildi.


MOSKOVA'DAN DA BENZER AÇIKLAMA

Moskova'dan da benzer bir saldırı açıklaması geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Harkov bölgesinde Polonya ve Almanya'dan gelen Ukrayna yanlısı yabancı savaşçıların vurulduğunu duyurdu.

İskender füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıda en az 100 savaşçının öldürüldüğü, 50'den fazlasının da yaralandığı belirtildi.

Herson ve Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna 400'den fazla kayıp verdildiği iddia edildi.
 

Rusyanın Donetsk bölgesindeki bombardımanında ise birçok sivil yerleşim, roketler ve top mermilerine hedef oldu.

Slovyansk'ta altyapı hasar görürken, sivil kayıplar olduğu bildirildi.

Ukrayna savunma bakanlığı ise son bir haftada Rusya'ya ait 10 muhimmat deposunun vurulduğunu açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Allah-u Ekber” diyerek pilot kabinine girmeye çalıştı15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:03
  • Orman yangınları için keçili formül!15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:08
  • Avrupa'da Kuraklık: 500 Yılın En Kötüsü Olabilir15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:06
  • Uyarılar göz ardı edildi: Deniz aygırı Freya 'güvenlik' gerekçesiyle uyutuldu15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:31
  • Savaş uçağı evin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:26
  • Aliyev, Karabağ'daki Ermenilerin hak ve güvenliklerinin sağlanacağını söyledi13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:16
  • Yunanistan'ın ABD'nin talebiyle alıkoyduğu İran'a ait petrol tankeri ülkesine dönüyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:37
  • NASA: Potansiyel olarak tehlikeli bir asteroit Dünya'ya hızla ilerliyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:30
  • Karadağ'da 11 kişinin öldüğü silahlı saldırı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:41
  • Küresel ısınma kuzey yarım küre ormanlarını tehdit ediyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti