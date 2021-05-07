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Rusya Devlet Başkanı Putin: Sputnik V, bir Kalaşnikof saldırı tüfeği kadar güvenilir

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlete bağlı Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V Koronavirüs aşısının "bir Kalaşnikof saldırı tüfeği kadar güvenilir olduğunu" söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin: Sputnik V, bir Kalaşnikof saldırı tüfeği kadar güvenilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlete bağlı Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V Koronavirüs aşısının "bir Kalaşnikof saldırı tüfeği kadar güvenilir olduğunu" söyledi.

Koronavirüs'le mücadele gündemli bir basın toplantısı düzenleyen Putin, Rus aşılarının "çok modern ve piyasadaki en güvenilir seçenek" olduğunu ifade etti.

Rus lider, "Avrupalı bir uzmanın da dediği gibi. Sputnik aşısı bir Kalaşnikof saldırı tüfeği kadar güvenilir" dedi.

Dünya Aşı Kongresi'nin perşembe günü en iyi Koronavirüs aşısı seçtiği Moderna aşısına da değinen Putin, kongrenin seçim konusunda "aceleci" davrandığını ifade etti. 

"Meslektaşlarımız Moderna'nın çok girişimci ve modern olduğunu söylüyor" diyen Putin, "Ancak asıl durumun ne olduğunu görmek için 10 yıl uygulanması ve sonuçları analiz etmemiz gerek" diye devam etti. 

Putin, Moderna'nın daha yeni olan mRNA teknolojisini kullandığına dikkat çekerek Sptnik V gibi aşıların yıllardır kullanılan teknolojilerle yapıldığını ifade etti.

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