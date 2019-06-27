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Rusya yeni tarih verdi: S-400'leri yıl sonuna kadar teslim edeceğiz

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Rusya Askeri Teknik İşbirliği Hizmetler Federal Servisi, Türkiye’ye S-400 savunma sistemlerinin bu yıl sonuna kadar teslim edeceklerini duyurdu. Hükumet yetkilileri ise teslimatın Temmuz'da yapılacağını iddia ediyordu.
Rusya yeni tarih verdi: S-400'leri yıl sonuna kadar teslim edeceğiz

Rusya Askeri Teknik İşbirliği Hizmetler Federal Servisi Türkiye'nin alacağı S-400'lerle ilgili olarak, “Teçhizatın teslimi ve uzman eğitimleri ile ilgili taahhütlerimizi bu yıl sonuna kadar yerine getirmeyi planlıyoruz” dedi. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise teslimatın gelecek aydan itibaren gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Rosoboronexport Genel Direktörü de daha önce yaptığı bir açıklamada, S-400 savunma sistemlerinin yüzde 99 hazır olduğunu ve teslimatın temmuz ayında gerçekleşeceğini bildirmişti.

Türkiye’nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasına karşı çıkan ABD, Ankara’yı F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmakla tehdit ediyor.

G20 zirvesi için Japonya'nın Osaka kentine varan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krize çözüm bulmayı umduğunu, aksi taktirde F-35 projesi için harcanan parayı geri isteyeceklerini açıkladı.

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