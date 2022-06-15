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Rusya:Afganistan'da Taliban geçici hükûmetinin tanınması ihtimali var

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da Taliban geçici hükûmetinin tanınması ihtimalinin olduğunu söyledi.
Rusya:Afganistan'da Taliban geçici hükûmetinin tanınması ihtimali var

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’a konuşan Kabulov, Taliban geçici hükûmetinin Ticaret Bakanı Vekili’nin Moskova’ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Afganistan’ın bazı ürünlerin alımı konusunda Rusya’ya başvurduğunu aktaran Kabulov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tahılın Afganistan’a tahsis edilmesine izin verdiğini ifade etti.

Afganistan’da Taliban hükûmetinin Rusya tarafından tanınması ihtimalini de değerlendiren Kabulov, “Böyle bir ihtimal var. Bunun şartları hem Rusya Devlet Başkanı hem de Dışişleri Bakanı tarafından belirlendi. Bu yönde atılacak ilk adımın kapsamlı, etkin siyasi hükûmetin oluşturulmasıdır. Afgan ortaklarımıza bunu açık açık söylüyoruz. Bu gerçekleştiğinde, ciddi görüşmeler için zemin oluşacak.” dedi.

Kabulov, Rusya’nın Taliban geçici hükûmetinin tanınması konusunda ABD ile başka ülkeleri izlemeyeceğini vurgulayarak “Taliban, bizimle iş birliği yapma ve kabul görmüş uluslararası kurallara göre çalışma konusunda istekli. Onlar, Rusya’nın Afganistan bağlamındaki temel endişelerini anlıyor. Bu endişeler, uluslararası terör ve uyuşturucu üretimidir.” şeklinde konuştu.

Taliban’ın Orta Asya ülkeleri için tehdit oluşturmadığını belirten Kabulov, “Taliban, Afganistan’dan kaçan tüm Batı ülkelerinin aksine sadece Rusya için değil başka ülkeler için düşman olan DEAŞ terör örgütü ile gerçekten savaşıyor.” ifadesini kullandı.

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