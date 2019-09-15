Safra kesesinden 400 taş çıktı; doktorlar sayarken yoruldu

Manisa’da gaz sancısı ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden Mustafa Barutçuoğlu’nu (23) ameliyat eden doktorlar safra kesesinden 400 tane taş çıkardı.

DHA’nın haberine göre Şehzadeler ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Barutçuoğlu, 7 Eylül’de, özel bir hastaneye gaz sancısı ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Barutçuoğlu’nun safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Kapalı yöntem ile yapılan ameliyatla Barutçuoğlu’nun safra kesesinden milimetrik boyutlardan 1.5 santimetreye kadar ulaşan 400 taş çıkarıldı. Genç hastanın safra kesesinden çıkan çok sayıdaki taş doktorları da şaşırttı.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant, ameliyatı yaparken değil taşları sayarken yorulduklarını belirterek şöyle devam etti: “Safra kesesinde taşların olduğunu biliyorduk ama bu kadar çok olduğunu tahmin etmiyorduk. Bu kadar çok çıkınca saymak zorunda kaldık. 400 tane taş çıktığını gördük. Genç yaşta bu kadar çok safra kesesi taşı olması nadir rastlanan bir durum.”

Barutçuoğlu ise “Bu kadar taşı nasıl taşıdığıma şaşırdım” dedi ve doktorlara teşekkür etti.