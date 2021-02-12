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Sağanak yağış geliyor

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KKTC'de salı ve çarşamba günleri sağanak yağışların etkili olması bekleniyor
Sağanak yağış geliyor

KKTC'de salı ve çarşamba günleri sağanak yağışların etkili olması bekleniyor

Salı günü orta akdeniz üzerinden gelecek olan çok derin bir alçak basınç sistemi bölgemizi etkileycek. Salı ve çarşamba günü ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Salı günü fırtınaya karşı da tedbirli olunmalı Çarşamba günü ise Balkanlardan ve Sibirya üzerinden gelecek olan oldukça soğuk hava dalgası ülkeyi etkisi altına alacak.

Çarşamba günü iç kesimlerde, Kuzey Sahil Bölgesi ile Beşparmaklar ve Selvilitepe'de karla karışık yağmur veya kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı 10-13 derece arasında olacak
 

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