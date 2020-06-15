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Sağlık Bakanı Kürsüye çıkmak istemiyor!

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Sağlık Bakanı Kürsüye çıkmak istemiyor!
Sağlık Bakanı Kürsüye çıkmak istemiyor!

Cumhuriyet Meclis'in de Muhalet Milletvekillerinin , Bakanlar kurulu izni ile ülkeye giren 9 kişi hakkında soruları devam ediyor.

Gelen kişilerin PCR testi ve karantina uygulaması ile ilgili sorularını sağlık bakanı Ali Pilli'ye yönetmek istediklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli kürsü'ye çıkmayacağını söyledi, Muhalefet olaya tepkisini ;sayın Pilli neden kaçıyor acaba gelip kürsüye açıklasın. Halktan neyi gizliyorlar.

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