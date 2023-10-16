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Sağlık Bakanlığı Açıklama 

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Sağlık Bakanlığı, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 18 Ekim 2023, Çarşamba günü sabah 10:00 – 12:00 saatleri arasında Sayıştay Toplantı Salonunda etkinlik düzenleyecektir.
Sağlık Bakanlığı Açıklama 

Sağlık Bakanlığı, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 18 Ekim 2023, Çarşamba günü sabah 10:00 – 12:00 saatleri arasında Sayıştay Toplantı Salonunda etkinlik düzenleyecektir.

Etkinlikte Kanser Kayıt Birimi Sorumlusu Dr. Minel Özen’in 2019 – 2020 yılı Kanser İstatistikleri sunumunun yanı sıra Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Diker Meme Kanseri ile ilgili bir eğitim verecektir. Ayrıca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlke Akçay, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’in konuşma yapacağı etkinliğe Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp da katılacaktır. Meme Kanseri Farkındalık Etkinliğine tüm halkımız davetlidir. Kamuoyuna duyurulur.

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