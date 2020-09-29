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Sağlık Bakanlığı: O işletmeler açılacak, karantina ve QR kod uygulamasında değişiklik yok

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Sağlık Bakanlığı, karantina koşulları ve QR kodu uygulamasıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı: O işletmeler açılacak, karantina ve QR kod uygulamasında değişiklik yok

Bakanlık ayrıca 17 Ekim’de açılacak işyerleri ve başlayacak toplu faaliyetlerin masaj salonları, casino, disco, club, bar, sinema, tiyatro, panayır, tombala, doğum günü, sünnet töreni, düğün salonu, mevlit, toplu ibadetler ve cenaze törenleri olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlarla ilgili olarak bakanlığa gelen sorular üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, bu sabah açıklanan kararların 11. maddesinde belirtilen, 1 Ekim’e kadar kapatılan ve çalışanlarının PCR testlerini yaptırması kaydıyla 17 Ekim’de açılacak iş yeri ve toplu faaliyetlerin “masaj salonları, casino, disco, club, bar, sinema, tiyatro, panayır, tombala, doğum günü, sünnet töreni, düğün salonu, mevlit, toplu ibadetler, cenaze törenleri” olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca A, B ve C kategorisi ülkelerden geleceklerle ilgili karantina koşulları ve QR kod uygulamasında değişiklik yapılmadığı vurgulandı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve bu sabah açıklanan kararların 11. Maddesi şu şekildeydi:

“01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılan tüm işyeri ve eğlence mekanlarında çalışan kişilerin PCR testlerinin yapılması kaydı ile 17 Ekim 2020 tarihi itibarı ile açılmasına karar verilmiştir. Açılan tüm mekanların önceden yayınlanan kurallara uymakla yükümlü olup ilçe emniyet kurullarının aktif olarak denetlemesine, kurallara uymayan mekanların Ceza Yasa’sı kapsamında haklarında cezai işlem başlatılmasına karar verilmiştir”

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