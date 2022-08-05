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Sağlık Bakanlığı “Özel Çocuklar ve Ailelerimiz ile Sağlık için Elele” projesi kapsamında söyleşi düzenledi

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Sağlık Bakanlığı “Özel Çocuklar ve Ailelerimiz ile Sağlık için Elele” projesi kapsamında söyleşi düzenledi
Sağlık Bakanlığı “Özel Çocuklar ve Ailelerimiz ile Sağlık için Elele” projesi kapsamında söyleşi düzenledi

Sağlık Bakanlığı “Özel Çocuklar ve Ailelerimiz ile Sağlık İçin Elele” projesi kapsamında ailelere yönelik psikolojik destek söyleşisi düzenledi.

Açılış konuşmasını Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın yaptığı söyleşiye, konuşmacı olarak Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu katıldı.

Sağlık Bakanı Altuğra, “koruyucu, tedavi edici ve esenlendirici” başlıkları altında topladıkları sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini, bu hizmetleri en iyi düzeye getirmek hedefinde olduklarını söyledi.

Altuğra, toplum sağlığını korumak ve esenlendirmenin, hasta olmadan kişilerin sağlığını korumaya yönelik bir eylem olduğuna işaret ederek, hedefin, engelli bireylerin toplumda sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri olduğuna işaret etti.

Altuğra, özel çocuklar ve aileleri için başlattıkları proje ile devletin imkanlarına daha kolay ulaşılmasını ve ailelerin yaşadığı zorluklara omuz vermeyi hedeflediklerini ifade ederek, özel çocukların ailelerinin psikolojik durumlarına önem verdiklerini, bu yönde çocukların ailelerinin psikolojik destek almalarına imkan sağlayacak adımlar atmaya başladıklarını kaydetti.

İlerleyen günlerde özel çocukların göz, diş gibi sağlık kontrollerini yapmayı hedeflediklerini söyleyen Altuğra, daha sonra eğitim veren öğretmenlerin de aynı psikolojik eğitim desteğinden geçirilmesi için çalışma başlatma hedefinde olduklarını anlattı.

Bakan Altuğra’nın konuşmasının ardından Dr. Erdem Beyoğlu’nun söyleşisine geçildi.

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