  • BIST 8113.3
  • Altın 1722.529
  • Dolar 27.7558
  • Euro 29.1695
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail-Filistin savaşı: Lübnan, 56 yıl sonra ilk kez İsrail'e topçu ateşi açtı!

Sağlık Bakanlığı yeşil reçete konusunda kararlar aldı

» »
Sağlık Bakanlığı, yeşil reçete konusunda bazı kararlar alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı yeşil reçete konusunda kararlar aldı

Sağlık Bakanlığı, yeşil reçete konusunda bazı kararlar alındığını açıkladı.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek başkanlığında Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, yeşil reçetenin kullanımı, takibi ve yeşil reçeteye tabi ilaçların imhasıyla ilgili bir dizi karar üretildi. Alınan kararların Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği kanalıyla ilgili paydaşlarına ve ecza depolarına iletileceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antibiyotik kullanmadan önce iki kere düşünün10 Ekim 2023 Salı 18:55
  • Kocaman dudaklar, şişirilmiş yanaklar, mimiksiz yüzler… Algı neden kayar?10 Ekim 2023 Salı 10:15
  • Batı Nil Virüsü: İki hasta sağlıklı şekilde taburcu edilirken 82 yaşındaki hasta hayatını kaybetti09 Ekim 2023 Pazartesi 13:32
  • Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında protokol imzalandı07 Ekim 2023 Cumartesi 15:10
  • Sigarayı bırakmanın en etkili üç yolu06 Ekim 2023 Cuma 22:14
  • mRNA teknolojisi kanser ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık kazandırabilir mi?06 Ekim 2023 Cuma 19:20
  • Araştırma: 2020'de yaklaşık 13,4 milyon bebek prematüre doğdu06 Ekim 2023 Cuma 18:30
  • Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının altında05 Ekim 2023 Perşembe 10:55
  • 80 yıl boyunca beynine saplanan iğneyle yaşadı05 Ekim 2023 Perşembe 10:10
  • Japonya'da uyku alarmı: 6 saatten az uyumayın05 Ekim 2023 Perşembe 09:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti