Şahali: “Tarım sektörüne 160 milyon TL aktarabilecek koşullardayız”

2017’nin ait tür değişikliğine ait ödemelerin bu yıl yapılacağını, sonrakilerin de bu yıl yapılabilmesi için çalışmasının yapıldığını belirtti. Bakan Şahali, Güzelyurt barajına su akışının devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali,

2017’nin ait tür değişikliğine ait ödemelerin bu yıl yapılacağını, sonrakilerin de bu yıl yapılabilmesi için çalışmasının yapıldığını belirtti. Bakan Şahali, Güzelyurt barajına su akışının devam ettiğini söyledi.

Bakan Şahali, meclisteki konuşmasında UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun sorularını yanıtladı. Bakan Şahali, tarımsız bir ülke düşünülemeyeceğini belirterek, Türkiye’den gelen suyun tarımsal alanlara ulaştırılması için elzem olan tünel açılışına kimlerin davet edileceğinin iki ev sahipli bir tören olduğu için tamamen kendilerine kalmadığını, davet konusundaki tek zafiyetin davetiyelerin geç ulaştırılması olduğunu kaydetti.

Yuvacık barajının çok uzun yıllardır kapakları olmadığına işaret eden Şahali, bunların temin edilmesi akabinde de bu baraja su akışının başlayacağını belirtti.

Tarımda yıllanmış problemler olduğuna dikkat çeken Şahali, birçok kronikleşmiş sorunla uğraştıklarını vurguladı.

Bakan Şahali, tarım konusunu idare etmekle görevlendirilmiş bir kamu görevlisi olarak, çok bilenlerden oluşan bir ekiple sorunları çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Hayvancılıkta saman dahil olmak üzere tüm girdileri ithal ederek, sektörün devamını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Bakan Şahali, tarım sektörüne 2019 yılında oluşacak mükellefiyetler çerçevesinde bir yılda 160 milyon aktarabilecek koşullarda olduklarını belirtti.

Ekim ayında TL-döviz ilişkisinde meydana gelen anormal duruma dikkat çeken Şahali, geçen yıl 2 Şubat’ta görevi devraldığı dönemdeki döviz kurları ve sonrasında döviz kurlarında yaşanan artışı kıyaslayarak, fiyat değişikliklerindeki oranlardan örnekler verdi.

“Süt konusundaki süreç sonuçlanmadı”

Bakan Şahali, süt konusunda henüz sonuçlanmamış bir süreç olduğunu, bu konuda verilmiş bir karar olmadığını vurgulayarak Çavuşoğlu’nun bu yöndeki eleştirilerini, iyi niyetli bir yaklaşım olarak görmediğini, sektörde infial yaratmaya yönelik bir tavır olarak değerlendirdiğini söyledi.

Şahali, “Bindirimi fark ediyorsunuz, indirimi kayda değer bulmuyorsunuz” dedi.

50 tane küçükbaş hayvan yetiştirmekle, aile ekonomisine katkı yapılabileceğini, ancak ülkedeki süt kaynaklarına, ekonomisine bir katkı sağlanamayacağına işaret eden Şahali, Kıbrıs Türk halkının ekonomik faaliyetlerini geliştirebilecek sektörler yaratmak amacında olduklarını söyledi.

Devletin hiçbir kamu görevlisine doğrudan gelir desteği ödemesi yapamayacağını vurgulayan Şahali, “Her kim ki girişimci olarak kayıtlıdır, devlet onu girişimci olarak muhatap almaktadır” dedi.

Tarımın bir ekonomik bir faaliyet olduğunu, dolayısıyla tarımın kurallarına göre yapılmasının, hem sağlıklı hem de gelir getirici özelliğini koruması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Şahali, işletme disiplininden uzaklaşarak yapılan faaliyetlerin bu özelliklerin aksamasına sebep olacağını kaydetti.