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Sahte Diploma Olayı, Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

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Sahte Diploma Olayı, Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Soruşturma genişleyecek mi?
Sahte Diploma Olayı, Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

Sahte Diploma Olayı, Yeni Üniversiteler ve Milletvekilleri!

KKTC'de bir süredir Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi üzerinden sürdürülen "SAHTE DİPLOMA" soruşturması ve bu soruşturma ile ilgili iltisaklı eski bakan, bürokrat ve milletvekillerinin isminin ortaya çıkmasından sonra başka Üniversitelerde de "sahte diploma" olayının araştırılmaya başlanacağı kaydediliyor.

Özellikle Mağusa'da önemli bir Üniversitemizde Üniversite Diploması olmadan bir milletvekiline Yüksek Lisans diploması verildiği konuşuluyor.

Soruşturmanın Milletvekillerine kadar uzanıp uzanmayacağı ve dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merakla bekleniyor.

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