Sahte para olayında gelişme, ikametgahında da sahte para bulundu!

27.03.2024 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan T.E.N.(E-24) ve K.T.(E-25)’nin tasarruflarında tespit edilen ve sahte olduğuna inanılan toplam 1.253 ABD doları ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olup aranmakta olan E.K.(E-36) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında E.K’nin Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında yapılan aramada ise, tasarrufunda sahte olduğuna inanılan birlik, onluk ve yirmilik banknotlardan oluşan toplam 7.297 ABD Doları para daha bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.