  • BIST 98.415
  • Altın 375,700
  • Dolar 6,8912
  • Euro 7,4880
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

'Sahte peygamber' ölmeden önce dava açmış

»
'Sahte peygamber' ölmeden önce dava açmış
'Sahte peygamber' ölmeden önce dava açmış

Geçen yıl kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu’nun (86), ölmeden önce telefon görüşmelerini sosyal medyaya sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı. Evrenosoğlu, ölünce davaya müşteki olarak oğlu Oktay Evrenosoğlu katıldı. Ses kayıtlarını yayan iki şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak adlandırılan ve geçtiğimiz yıl kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu'nun ölmeden önce telefon görüşmelerini sosyal medyadan sızdıran kişiler için harekete geçtiği ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz yıl Şubat ayında meydana geldi. İskender Erol Evrenosoğlu'nu tanıyan 2 kişi dini sorular sormak için Evrenosoğlu'na telefon etti.

Kayda alıp sosyal medyada deşifre ettiler

Telefonda yaklaşık 40 dakika sohbet eden Doğan K. ve Bayram Ç. İskender Evrenosoğlu ile yaptıkları konuşmaları kayıt altına aldı. Görüşmenin ardından kendi sesinin sosyal medyada deşifre edildiğini fark eden sahte Evrenosoğlu, Doğan K., ve Bayram Ç., hakkında kayda alınan konuşmaları yaymak suçlamasıyla Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Müritleri doktor çıktı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Doğan K., ve Bayram Ç., hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden Doktor Doğan K., 1989 yılından beridir İskender Evrenosoğlu'nun kurmuş olduğu Uluslararası Mihr Vakfına üye olduğunu ses kaydını kendisinin yaymadığını arkadaş ortamında başkası tarafından kayıt altına alınıp yayılmış olabileceğini belirtti. Diğer şüpheli Bayram Ç. ise telefonunda görüşmelerin otomatik olarak kaydedildiğini, kaydı arkadaş ortamında dinlediklerini kendilerinin yaymadıklarını söyledi.

Baba ölünce oğlu davaya devam etti

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheliler Doğan K. ve Bayram Ç. hakkında 'Kayda Alınan Konuşmaları Yayınlama' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapis istemiyle Denizli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüphelilerin davasında İskender Evrenosoğlu'nun ölmesiyle davaya oğlu Oktay Evrenosoğlu müşteki olarak katıldı. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye ifade veren Evrenosoğlu şikayetlerinin devam ettiğini yaşanan olaydan dolayı manevi olarak zararı olduğu beyan etti. Dava devam ediyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı17 Nisan 2020 Cuma 09:57
  • Koronavirüsü yenen kadın: Babam 'Eve gelme' dedi, annemin tepkisi ise 'Kimse duymasın, evlenemezsin' oldu17 Nisan 2020 Cuma 09:53
  • Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeli haberi duyurdu!17 Nisan 2020 Cuma 09:36
  • Eski Zaman yazarı Gülerce, Fatih Portakal’ı ve Fox TV’yi hedef aldı16 Nisan 2020 Perşembe 21:12
  • Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 125 ölüm, 4801 yeni vaka16 Nisan 2020 Perşembe 19:52
  • Başak Demirtaş: Selahattin ve yol arkadaşları ölüm riski karşısında bile direnmeye devam ediyor16 Nisan 2020 Perşembe 17:39
  • Salgın patronlara yarıyor: Devletten müteahhitlere iki kat fazla para16 Nisan 2020 Perşembe 17:35
  • İstanbul'da metrobüsler çarpıştı: Yaralılar var16 Nisan 2020 Perşembe 17:33
  • Balina, fil dişi ve gergedan boynuzundan 'Osmanlı tesbihi' yapmışlar!16 Nisan 2020 Perşembe 16:20
  • Türkiye'de Diyanet: Sağlık çalışanları oruç tutmayabilir16 Nisan 2020 Perşembe 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti