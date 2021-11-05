Sakal kesmenin yasaklandığı Afganistan'da berber olmak...

Afganistan'da geçen ay kontrolü ele geçiren Taliban, ülkenin güneyindeki berberlere bir talimat göndererek bundan böyle erkeklerin sakal tıraşı olmasını yasakladı.

'İyiliği Emredip Kötülüklerden Sakındırma Bakanlığı' tarafından gönderilen genelgede, sakal kesme ya da sakalı herhangi bir şekilde düzeltmenin 'İslam'a aykırı olduğu' iddia edildi.

Talimat, ilk olarak Helmand kentinde uygulanmaya başladı.

Helmand'ın merkez ilçesi Leşkergah'ta yaşayan Bilal Ahmed isimli vatandaş, "Sakal kesme yasağını ilk duyduğumda çok üzüldüm. Burası bir şehir ve herkesin bir yaşam tarzı var. Bırakın insanlar ne istiyorsa onu özgürce yapsın." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Berberlere verilen emirde, "Kuralı ihlal eden herkes cezalandırılacak ve kimsenin şikayet etme hakkı yok" denildi.

Ancak kurala uymayan berberlere ve vatandaşlara nasıl bir ceza verileceği belirtilmedi.

Nureddin isimli bir Leşkergah sakini, "Şu an için çok zor olacak. İnsanlar buna alışık değil. Demokraside yaşamaya alışmışlar ve şimdi bir anda bu (sakal kesme yasağı) geliyor. Bunu kabul etmek çok zor." diye genç erkeklerin içinde bulunduğu durumu dile getirdi.

Celaleddin isimli bir berber, Taliban'ın bu emri yeniden gözden geçirmesini umduğunu söylüyor:

"Taliban'dan, sakallarını veya saçlarını kısaltmak istiyorlarsa, insanlara istedikleri gibi yaşama özgürlüğü vermelerini istiyorum" diyen Celaleddin "Artık dükkana gelen çok az müşterimiz var. İnsanlar korkuyor. Sakal bırakmak da istemiyorlar. Saç ve sakallarını kesmek istiyorlar. Taliban'dan halkı serbest bırakmalarını rica ediyorum. Böylece bizim işimiz devam eder ve insanlar da özgürce buraya gelebilir."

Genelgenin kazançlarını hayli azalttığını dile getiren bir başka berber dükkanı sahibi Şir Afzal da "Biri saçını kestirmeye gelse bir daha 40-45 gün geri gelir. Bu da diğer işletmeler gibi bizim işimizi de etkiliyor." dedi.

Afganistan'ın üçüncü büyük kenti Herat'ta yaşayan 24 yaşındaki kuaför Nadir Şah, "Taliban'dan önce genç erkekler gelir mohawk, crew cut ve alınlarını kapatacak şekillerde stiller isterlerdi." diyor.

Nadir Şah, Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Afganların harcayacak parasının kalmadığını ya da modaya uygun kesimler yaptırdıklarında cezalandırılmaktan korktuklarını söyledi.

Daha önceleri günde 15 dolar para kazandığını anlatan Nadir, şimdilerde günde 5 dolar bile kazanamamaktan dert yanıyor.

Taliban, 'adam kaçırma olayına karıştıkları' iddiasıyla ülkenin batısındaki Herat'ta 4 kişiyi infaz ettikten sonra cesetlerini şehrin farklı noktalarında vinçlere asarak teşhir etmişti.

Taliban, iktidarda bulunduğu 1990'larda ülkeyi sert kurallarla yönetmişti.

Örgütün 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesinden bu yana, 90'ların sonundaki katı uygulamaları yeniden getirip getirmeyeceği de dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Taliban'ın daha önceki iktidarı döneminde sakal yasağını ihlal edenler 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılıyordu.