Salgın hastalıklar, 7 Ekim’de Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek sempozyumla masaya yatırılacak

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu ve Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Matematik Araştırmaları Merkezi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi iş birliği ile 7 Ekim Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Salgın Hastalıklar Sempozyumu, Türkiye ve KKTC’den konunun uzmanlarını bir araya getirecek. Başta COVID-19 olmak üzere pek çok salgın hastalığın masaya yatırılacağı Salgın Hastalıklar Sempozyumu’nda dört oturum düzenlenecek.

Sempozyum öncesinde salgın hastalıklarda iklimin belirleyici etkileri ile ilgili Prof. Dr. Nedim Çakır tarafından bir de konferans verilecek. Konferansın başkanlığını ise Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Sebahat Aksaray üstlenecek. Konferansın ardından başlayacak olan sempozyum oturumlarında ise “Salgınlarda Laboratuvar Yöntemi”, “Salgın Hastalıkların İzlenmesi ve Kontrolünde Matematiksel Modellememim Önemi”, “Salgınların Teşhis ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar” ve “Salgınlarda Unutulan Enfeksiyonlar” konu başlıkları ele alınacak.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “COVID-19 pandemisi, salgın hastalıkların insan hayatı ve ülke ekonomileri üzerinde yaratabileceği yıkıcı etkileri hatırlatması açısından önemli sonuçlar ortaya çıkardı.”

Son yıllarda yaşanan COVID-19 pandemisinin, etkisini yitirse de salgın hastalıkların insan hayatı ve ülke ekonomileri üzerinde yaratabileceği yıkıcı etkileri hatırlatması açısından önemli sonuçlar ortaya çıkardığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, COVID-19 pandemisi süresince gerçekleştirdiğimiz araştırma ve ürün geliştirme projeleri ile önemli bir tecrübe biriktirdik. Bu alanda önemli birikimlere sahip bilim insanları ile bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz karşılıklı paylaşımlarla bu tecrübeyi ve birikimi büyütmeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

Salgın Hastalıklar Sempozyumu’nu bu yönüyle çok önemsediklerini söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun ve üniversitemizin değerli bilim insanlarının katkıları ile düzenlediğimiz sempozyum ile ana vatan Türkiyemiz ve KKTC arasında sağlık alanındaki iş birliğinin güçlenmesine de katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

Doç. Dr. Buket Baddal: “Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile pandemi sürecinde geliştirdiğimiz iş birliğini, düzenleyeceğimiz Salgın Hastalıklar Sempozyumu ile güçlendireceğiz.”

KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun, mikrobiyoloji araştırmalarında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında koordinasyon sağlamak ve iş birlikleri geliştirmek üzere 2019’da kurulduğunu hatırlatan KKTC Mikrobiyoloji Platformu Başkanı Doç. Dr. Buket Baddal, “KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin iş birliği ile kurulmasının üzerinden bir yıl bile geçmeden COVID-19 pandemisi ile yüzleştik” hatırlatmasını da yaptı.

“Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile pandemi sürecinde geliştirdiğimiz iş birliğini, düzenleyeceğimiz Salgın Hastalıklar Sempozyumu ile güçlendireceğiz” diyen Doç. Dr. Baddal, “Sempozyumla gerçekleştireceğimiz bilgi ve tecrübe paylaşımı, gelecekte yaşanabilecek olası salgınlarda da yol gösterici olacak” ifadelerini kullandı.