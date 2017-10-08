Şampiyon Sezona Galibiyetle Başladı

BOTAŞ: 48- Yakın Doğu Üniversitesi: 51

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, yeni sezonun açılış maçında deplasmanda karşılaştığı BOTAŞ Spor Kulübü’nü 48-51 mağlup ederek sezona galibiyet ile başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Ankara, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda oynanan ve son dakikalarına kadar başa baş mücadelenin sürüdüğü karşılaşmaya Yakın Doğu Üniversitesi Elin Eldenbrink, Bahar Çağlar, Kuanita Hollingsvorth, Courtney Vandersloot, Kayla Mc Bride beşiyle başladı.

Maça Frida Eldenbrink, Dilara Tongar, Elif Emirtekin, Kiah Stokes, Nevin Vatansever beşiyle başlayan Botaş’ın ilk dakikalardaki top kayıplarını Kayla Mc Bride’ın hızlı hücum sayılarıyla değerlendiren YakınDoğu Üniversitesi 3. dakika 11-2, 7. dakikayı da 15-5 önde geçti. Botaş’ta savunma direnci Kiah Stokes’un yaptığı 2 blok ile ateşlenirken, yerli oyuncuların da skor katkısı farkın kapanmasını sağladı. İlk period 15-10 Yakın Doğu Üniversitesi üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyrekte oyun dengelenir gibi olsa da Yakın Doğu Üniversitesinde Vandersloot ve McBride ikilisinin toplam 7 asist ve 18 sayılık performansları Botaş’ın arayı kapatmasına izin vermedi. İlk yarı 28-21 Yakın Doğu üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarı top kayıpları ve rakibine hücum ribaundu imkanı veren takımAnkara temsilcisi Botaş, ancak savunmadaki mücadeleleri ile maçın kopmasına izin vermedi. Geniş ve kaliteli kadrosunun ağırlığını sahaya yansıtmaya başlayan Yakın Doğu Üniversitesi 25. dakikada maçın o ana kadarki en farklı skorunu elde etti (23-37).

Fark bir ara 18 sayıya çıksa da, 3. period 15 sayılık Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile sona erdi (47-32).

Son period alan savunması ile rakibin kaliteli kadrosunu durdurmaya çalışan Botaş ilk dakikalarda bu hedefinde başarılı oldu. 33. dakika 38-47 geçildi. Alan savunmasına sayı bulmakta zorlanan ve çözüm olarak iki uzunu Hollingvorth ve Ann Wauters’u aynı anda sahaya sürmekte bulan Zafer Kalaycıoğlu’nun takımı ilk sayısını 7 dakika sonra Ann Wauters’ın orta mesafe şutu ile buldu (43-49). Kiah Stokes’un serbest atıştan bulduğu sayılar ve Frida Eldenbrink’in 3’lüğü ile maçın son bir dakikasına girilirken Botaş farkı 1 sayıya indirdi (48-49). Yakındoğu Üniversitesinin bu period bulduğu 4. sayı Olcay’ın asisti ile 15 saniye kala Ann Wauters’tan geldi. Son hücumda sayı bulan Yakın Doğu Üniversitei rakibi maçtan 48-51 galip ayrıldı.

BOTAŞ’da; Kiah Irene Stokes 18 sayı, 15 ribaunt, 1 asist, Frida Eldebrink 10 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Elif Emir Tekin 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Nevin Kristen Vatansever 6 sayı, 7 ribaunt, 3 asist kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Kayla McBride 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Courtney Vandersloot 15 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Kuanitra Hollingsvorth 8 sayı, 11 ribaunt, Ann Wauters, 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Bahar Çağlar 4 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ile oynadı.