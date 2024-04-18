  • BIST 9524.59
  • Altın 2489.882
  • Dolar 32.5225
  • Euro 34.7073
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

Basketbol alt ligler... Levent ve Akdeniz galip, LGB-KOOP maçı durduruldu

» »
Basketbol alt ligler... Levent ve Akdeniz galip, LGB-KOOP maçı durduruldu
Basketbol alt ligler... Levent ve Akdeniz galip, LGB-KOOP maçı durduruldu

Basketbol Alt Liglerine devam edildi.
Kılıf and Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan maçta Levent, Kıvılcım Gençlik Gücü’nü 51-21 mağlup etti.

LGB-KOOP maçına erteleme...

İskele’de oynanması gereken Ceasar Larnaka Gençler Birliği Unıted – Koopspor maçı ise ev sahibi takım koçunun itirazları nedeniyle 2.dakikada hakemler tarafından durduruldu.

Bu maçın kararını Basketbol Federasyonu verecek.

Kızlarda Akdeniz Kazandı
Damdelen Petrol U 16 Kızlar Ligi’nde ise Akdeniz Spor Birliği deplasmanda Actlanders karşısında 46-30 kazandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Basketbolda alt liglerde ara bitiyor, erkek liginde ise ara devam ediyor...14 Nisan 2024 Pazar 17:31
  • Basketbol'da Marmara’da Mevlit out Gürel Alp in11 Nisan 2024 Perşembe 21:21
  • Musmer Kadınlar ÜniLig’de Şampiyon DAÜ07 Nisan 2024 Pazar 09:24
  • Yunuslar Şampiyonluk şampanyası patlattı04 Nisan 2024 Perşembe 17:01
  • Lig başlıyor, antrenörler heyecanlı01 Nisan 2024 Pazartesi 11:20
  • "Kendimle çok gurur duyuyorum"30 Mart 2024 Cumartesi 13:35
  • Musmer UniLeague'de Final Four'a Doğru30 Mart 2024 Cumartesi 11:29
  • Bassketbol'da alt Liglerde sınav arası, işte puan durumu29 Mart 2024 Cuma 09:03
  • Basketbol'da Extend Büyük Erkekler Ligi başlıyor, ilk maç BÜY-Çetinkaya26 Mart 2024 Salı 08:39
  • Basketbol'da ALÜ son şampiyon RDÜ'!yü devirdi22 Mart 2024 Cuma 08:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti