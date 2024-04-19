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LeBron James gözünü şampiyonluğa dikti

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NBA play-offlarında son şampiyon Denver Nuggets ile eşleşen Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, gözünü şampiyonluğa dikti. 39 yaşındaki James, NBA'de oğlu ile forma giyen ilk oyuncu olarak tarihe geçmeyi de hedefliyor.
LeBron James gözünü şampiyonluğa dikti

Los Angeles lakers, NBA'de sezonu 47 galibiyet 35 yenilgi ile Batı Konferansı'nı sekizinci sırada tamamladı.

Play-in'de New Orleans Pelicans'i yenen Lakers, play-offlara kalmayı başardı. Takımın yıldızı Lebron James, play-offlara kaldıktan sonra hedeflerinin NBA şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Los Angeles Lakers, son şampiyonluğunu 2020 yılında yine LeBron James ile kazanmıştı. Ancak 39 yaşındaki James'i bu kez play-off turunda zorlu bir rakip bekliyor.

NBA'in son şampiyonu Denver Nuggets... Nuggets, geçen sezon Batı Konferansı finalinde Lakers'ı zorlanmadan 4-0 ile elemişti.

LeBron James'in şampiyonluktan başka bir hayali de oğlu ile NBA'de forma giyen ilk oyuncu olarak tarihe geçmek. Bronny James, bu yıl NBA draftına katılacak.

Los Angeles Lakers'ın takas yolu ile Broony James'i draftın ardından transfer etmesi bekleniyor. Lakers'in Bronn'yi kadrosuna katmaması durumunda ise LeBron James'in oğlunu draft eden takıma gitmesi bekleniyor.

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