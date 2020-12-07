Samsung yeni F Serisini başlatalı çok uzun süre olmadı ancak şirketin bu seriye yeni üyeler kazandırma anlamında oldukça hızlı davrandığını söyleyebiliriz. Sıradaki gelişme ise ailenin yeni üyesi olmasını beklediğimiz Galaxy F62 hakkında. 2021 yılının ilk yarısında Hindistan pazarına gelecek olan cihaz, Geekbench testinde ortaya çıktı. Dilerseniz telefonun hem Geekbench skolarını hem de şimdiye kadar belli olan donanımsal özelliklerini sizlerle paylaşmış olalım. İşte detaylar!

Samsung Galaxy F62 Geekbench'te ortaya çıktı! İşte özellikleri

Tek çekirdekte 763, çoklu çekirdekte ise 1.952 puan almayı başaran Galaxy F62, gücünü Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 9825 yonga setinden alıyor. 6 GB RAM kapasitesini de bünyesinde bulunduran model, buna ek olarak 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek gibi gözüküyor. Ayrıca yine Geekbench testinde ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy F62 isimli modelin Android 11 işletim sistemi ile kutusundan çıkacağını ifade edebiliriz.

Telefonun kamera detayları ve batarya kapasitesi hakkında ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kamera konusunda bir tahminimiz olmasa da, pil konusunda yüksek kapasiteli bir bataryanın telefonda yer alacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Galaxy F62'nin Hindistan sonrasında hangi ülkelere geleceği ise şu anda bilinmezliğini koruyor. Yani modelin ülkemize gelip gelmeyeceğine dair ortaya çıkmış bir detay bulunmuyor.