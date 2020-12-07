  • BIST 1.332
  • Altın 461,621
  • Dolar 7,8483
  • Euro 9,5030
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC’de bugün 2’si yerel 12 pozitif vaka

Samsung Galaxy F62 Geekbench'te Ortaya Çıktı!

»
Gelecek sene çıkacak olan Samsung Galaxy F62 Geekbench testinde ortaya çıktı. İşte detaylar!
Samsung Galaxy F62 Geekbench'te Ortaya Çıktı!

Samsung yeni F Serisini başlatalı çok uzun süre olmadı ancak şirketin bu seriye yeni üyeler kazandırma anlamında oldukça hızlı davrandığını söyleyebiliriz. Sıradaki gelişme ise ailenin yeni üyesi olmasını beklediğimiz Galaxy F62 hakkında. 2021 yılının ilk yarısında Hindistan pazarına gelecek olan cihaz, Geekbench testinde ortaya çıktı. Dilerseniz telefonun hem Geekbench skolarını hem de şimdiye kadar belli olan donanımsal özelliklerini sizlerle paylaşmış olalım. İşte detaylar!

Samsung Galaxy F62 Geekbench'te ortaya çıktı! İşte özellikleri

Tek çekirdekte 763, çoklu çekirdekte ise 1.952 puan almayı başaran Galaxy F62, gücünü Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 9825 yonga setinden alıyor. 6 GB RAM kapasitesini de bünyesinde bulunduran model, buna ek olarak 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek gibi gözüküyor. Ayrıca yine Geekbench testinde ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy F62 isimli modelin Android 11 işletim sistemi ile kutusundan çıkacağını ifade edebiliriz.

Telefonun kamera detayları ve batarya kapasitesi hakkında ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kamera konusunda bir tahminimiz olmasa da, pil konusunda yüksek kapasiteli bir bataryanın telefonda yer alacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Galaxy F62'nin Hindistan sonrasında hangi ülkelere geleceği ise şu anda bilinmezliğini koruyor. Yani modelin ülkemize gelip gelmeyeceğine dair ortaya çıkmış bir detay bulunmuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Xiaomi telefonlar yasaklanıyor: Şoke eden gelişme04 Aralık 2020 Cuma 12:19
  • Şiddet içerikli oyunlar çocuklarda “ters kimlik” etkisi oluşturuyor04 Aralık 2020 Cuma 11:28
  • Facebook, o paylaşımları kaldıracağını açıkladı04 Aralık 2020 Cuma 11:10
  • Yapay Zeka Eczaneye Girdi04 Aralık 2020 Cuma 10:07
  • Xiaomi daha ucuzunu yapana kadar en ucuzu bu Mi 10T Pro 5G03 Aralık 2020 Perşembe 15:50
  • Dünya Yörüngesindeki Gök Cisminin 54 Yıllık Bir Roket Olduğu Ortaya Çıktı03 Aralık 2020 Perşembe 14:33
  • Apple: Telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddia edilen teknoloji devine Avrupa'da 180 milyon euroluk dava açıldı03 Aralık 2020 Perşembe 13:02
  • 2020 yılının en iyi iPhone uygulamaları belli oldu03 Aralık 2020 Perşembe 12:50
  • WhatsApp'tan yanlış mesaj atmaya karşı yeni özellik03 Aralık 2020 Perşembe 12:42
  • Nokia Dizüstü Bilgisayar Üretebilir30 Kasım 2020 Pazartesi 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti