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Samsung’dan ilginç amiral gemisi!

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Samsung bir yandan katlanabilir telefonlar için çalışmalarına devam ederken, diğer yandan akıllı telefonlar ortada yokken kullandığımız kapaklı telefonlar ile benzer tasarıma sahip telefonlar geliştiriyor.
Samsung’dan ilginç amiral gemisi!

Bunlardan birisi de, Samsung Galaxy W2019 sonun resmi olarak lanse edildi. İşte Samsung Galaxy W2019 özellikleri fiyatı!

Samsung Galaxy W2019 özellikleri ve fiyatı!

Uzun bir süredir sızıntılara konu olan Samsung’un kapaklı telefonu Galaxy W2019 sonun resmi olarak lanse edildi. Tasarımı ve çarpıcı teknik özellikleriyle ön plana çıkan kapaklı amiral gemisi oldukça iddialı geliyor.

Çin ve Güney Kore’de kapaklı telefonlara ilgi duyan bir kullanıcı kitlesi bulunan Samsung, W2018’in ardından bu kez W2019 ile karşımıza çıkıyor.

Her ne kadar kapaklı bir geleneksel bir kapaklı telefon görünümüne sahip olsa da W2019, güçlü donanımsal özellikleriyle bir hayli dikkat çekiyor.

Önceki model ile benzer şekilde iki ekranın yer aldığı telefonda geleneksel bir tuş takımı buluyor. Ayrıca, kullanıcıların oldukça şikayetçi olduğu Bixby tuşu yine bu modelde karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy W2019 özellikleri ve fiyatı

Ekran bakımında ise iki adet 4.2 inç S- AMOLED 1920 x 1980 piksel değerlerindeki dokunmatik ekran paneli bizleri karşılıyor. Gorilla Glass ile korunduğu açıklanan kapaklı telefonun yan tarafında ise bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Gümüş ve Roze Altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan amiral gemisinin, günümüz modern telefonlarına kıyasla bir hayli kalın olduğunu da belirtelim.

İşlemci tarafında ise, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 845yonga setine ev sahipliği yapan Samsung Galaxy W2019, 6 GB’lık bir RAM kapasitesine sahip.

Samsung Galaxy W2019 özellikleri ve fiyatı

MicroSD kart ile artırılabilen 128/256 GB dahili depolama seçeneğine sahip olan amiral gemisi, batarya konusunda da oldukça elini bol tutmuş.

3.070 mAh boyutundaki bir bataryanın güç verdiği W2019, Snadpragon 845işlemcisinin verimli pil kullanımı sayesinde, uzunca bir pil ömrü vaat ediyor.

Kamera bakımında ise, günümüz modasına ayak uyduran Samsung’un amiral gemisi çift arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. 12 + 12 Megapikselolmak üzere çift arka kameraya sahip olan W2019, kutudan ise Android 8.1 Oreogüncellemesi ile çıkıyor.

Samsung Galaxy W2019 özellikleri ve fiyatı

Her ne kadar Galaxy W2019 özellikleri ile de konuşulacak olsa da, dudak uçuklatan fiyatıyla da oldukça ön plana çıkıyor. Düzenlenen etkinlikte, katlanabilir telefonun 6 GB RAM’a ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonunun 2732 dolar etiket fiyatıyla satışa çıkartılacağı açıklandı.

11 Kasım tarihinde ön siparişe açılacak olan kapaklı amiral gemisi, ne yazık ki Asya ülkelerindeki kullanıcılara özel olarak piyasaya sunulacak. Peki siz Galaxy W2019 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmında aktarabilirsiniz.

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