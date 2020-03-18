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Sanatçılardan, evde kalanlar için online konserler...Bu akşam Arda Gündüz konser verecek

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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında evde kalma uyarılarını dikkate alan yurttaşlar için birçok sanatçı ücretsiz online konserler düzenlemeye başladı
Sanatçılardan, evde kalanlar için online konserler...Bu akşam Arda Gündüz konser verecek

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgınından korunmak ve virüsün yayılmasını engellemek için hükümetler tarafından vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrıları yapılıyor, bazı ülkelerde de sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

İnsanların evde vakit geçirmeleri için sanatçılar da internet üzerinden belli saatlerde ücretsiz canlı konserler veriyor.

GÜLSİN ONAY'I 1 MİLYON KİŞİ DİNLEDİ

Sosyal medya hesapları üzerinden konser veren piyanist Gülsin Onay'ın yayını 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Sanatçı Cem Adrian da twitter hesabından #Evdekal etiketiyle yaptığı paylaşımda youtube kanalı üzerinden yayınlayacağı konserin ücretsiz izlenebileceğini söyledi. Şarkıcı Yalın da instagram hesabı üzerinden ilk canlı konser yayınını gerçekleştirdi.

Yurtdışından döndükten sonra eşiyle birlikte evlerinde kendilerini izole eden keman virtüözü Cihat Aşkın da online konserler düzenlemeye başladı. Aşkın sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda her akşam saat 21.00'de 5 dakikalık mini konserler vereceğini söyledi. Aşkın, 22 Mart Pazar günü saat 12.30'da da online pazar konseri vereceğini duyurdu.

Haluk Levent'in online konserini ise 700 bin kişi izledi.

Arda Gündüz'de konser verecek 

Kıbrıs'ta da ülkemizin tanınan sanatçılarından Arda Gündüz bu akşam sosyal medya üzerinden konser vereceği duyurusunu yaptı

Daha çok yaygınlaşması beklenen ücretsiz online konserler vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

 

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