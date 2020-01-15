Satrançta Üçüncü Tur Oynandı..!

Girne Satranç Derneği tarafından organize edilen Yardım Temalı 2020 Girne Turnuvasının üçüncü turu oynanan maçlarla tamamlandı.

Girne Satranç Derneği tarafından organize edilen Yardım Temalı 2020 Girne Turnuvasının üçüncü turuna Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımını, güçlü rakibi BSW Holding Satranç Takımını 5 puan gibi önemli bir farkla yenerek haftaya damgasını vurdu. Haftanın en farklı galibiyetini alarak Haftanın Takımı unvanını kazandı. Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı, Universalize Media Satranç Takımı, Girne Deniz Plaza Satranç Takımları haftayı kazançla geçiren diğer takımlar oldu. Berabere kalan takımlar konumlarını korurken, haftayı yenilgi ile kapatan takımlarda umutlar haftaya ertelendi.

3.Tur Sonuçları

Girne Halkevi Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Universalize Media Satranç Takımı

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 6.5 - 1.5 BSW Holding Satranç Takımı

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Magic Touch Satranç Takımı

Pia Bella Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

Villaggio Templos Restaurant ST 6.0 - 2.0 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 5.5 - 3.5 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

3.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

Villaggio Templos Restaurant ST 15.0 Puan

2. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 14.0 Puan

Universalize Media Satranç Takımı 13.5 Puan Pia Bella Satranç Takımı . 13.0 Puan Girne Halkevi Satranç Takımı 13.0 Puan

6. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 12.5 Puan

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 12.0 Puan Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 11.5 Puan

9. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 11.0 Puan

10. Magic Touch Satranç Takımı 11.0 Puan

11. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 9.5 Puan

12. BSW Holding Satranç Takımı 9.0 Puan

4.Turda Karşılaşacak Takımlar

Universalize Media Satranç Takımı - Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı - Girne Deniz Plaza Satranç Takımı ..

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı - Villaggio Templos Restaurant ST

Magic Touch Satranç Takımı - Pia Bella Satranç Takımı

BSW Holding Satranç Takımı - Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Girne Halkevi Satranç Takımı - Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST