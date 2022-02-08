SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Karşılaşmaları

KKTF tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi heyecanlı grup

karşılaşmaları ile devam ediyor. SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde bulunan fakat

kadrosunda kural hatası yaparak ligden ihraç edilen Girne Amerikan Üniversitesi yer

alamıyor.

SBC BORU 16 yaş altı tenis ligi çok çekişmeli ve zevkli grup maçlarında alınan

sonuçlar ve maç programı şu şekilde:

MAÇ SONUÇLARI:



GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 5 – 2 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ – BYE

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - BYE

SBC BORU 2022 16 YAŞ ALTI LİG GRUP MAÇ PROGRAMI:



PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ