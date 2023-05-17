Seçim analizi… Üst düzey Türk yetkili konuştu: Erdoğan’dan neredeyse nefret ediyorlar

Uluslararası kamuoyu tarafından “yılın en önemli seçimlerinden biri” olarak tanımlanan 14 Mayıs seçimleri sonrasında analizler ve özel haberler gelmeye devam ediyor… İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, seçim ile ilgili dikkat çekici bir haber yayınladı.

Financial Times, olası ikinci tur sonuçlarıyla ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

Gazetenin muhabirleri Laura Pitel, Felicia Schwartz ve Max Seddon imzalı haberde,

“Batı’nın başkentleri ‘güvenilmez’ Erdoğan’la beş yıl daha geçirmeye hazırlanıyor” başlığı kullanılırken haberde, “Bir dönem daha Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması batının Ankara ile endişe verici ilişkisinin devam edeceği anlamına geliyor” denildi.

“SON 10 YILDA KRİZDEN KRİZE SÜRÜKLEDİ”

Haberde, “Türkiye’nin lideri ikinci tur seçime hazırlanırken, batı ülkeleri kendilerini Erdoğan’la beş yıla karşı kendilerini çelikle kuvvetlendiriyor. ABD ve Avrupalı yetkililer olay çıkaran ve tahmin edilemeyen olarak tanımladıkları fakat Orta Doğu ve Karadeniz’i birleştiren bir NATO üyesi olarak önemli bir partner olarak gördükleri Erdoğan ile sarsıntılı bir yola hazırlanıyor.

Financial Times, 2023'te Erdoğan'ın yaşadığı oy kaybını bu harita ile gösterdi. 2018'de yapılan seçimlerdeki oy oranıyla 2023'ü kıyaslayan Financial Times'ın haritasında, koyu kırmızılar en keskin düşüş olarak gösterilirken, açık mavi renkle gösterilen şehirlerde ise yüzde 0 ile yüzde 2 arasında artış görülmüş durumda. Koyu kırmızıyla işaret edilen şehirlerde -5 ile -8 oranında bir kayıp, orta açıklıktaki kırmızı şehirlerde yüzde – 5 ile -2.5 oranında bir kayıp ve pembe ile gösterilen şehirlerde ise 0 ile -2.5 arasında bir kayıp gözüküyor.

ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman, “Politikaları tek bir kişinin siyasi ihtiyacı ve talepleriyle şekillenen çok güvenilmez bir müttefikimiz olacak” yorumunu yaptı. Financial Times’taki haberde, “Erdoğan son 10 yılı uluslararası ilişkilerde bir krizden diğerine taşımakla harcadı. Son 5 yılda Erdoğan, ABD’li bir rahibi hapse atmaktan ve Rusya’dan S-400 satın almakla yaptırıma maruz kalmaktan, 10 batı ülkesinin büyükelçisini sınır dışı etmekle tehdit etti ve Yunanistan sınırında mülteci krizine sebep oldu. Eğer kurulacak yeni hükümet diplomasi konusunda dramatik bir değişim yaratmaz ve kendi içinde zorlukları ortaya çıkarabilir” yorumuna yer verildi.

“KILIÇDAROĞLU’NU SEVİYORLAR”

Gazeteye konuşan kıdemli bir Türk yetkili, “Yıllarca açık açık yaşanan kavgaların ardından çok daha pozitif bir atmosfer olacaktır. Batılı liderler arasında Kılıçdaroğlu’na yönelik çok büyük bir iyi niyet var, onu seviyorlar” dedi. Yetkili, “Buna tezat olarak, batılı liderlerin Erdoğan’a yaklaşımı ‘nefrete yakın'” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın yeniden seçilmesi durumunda İsveç’in NATO üyeliği konusunda Ankara’nın daha çok talepte bulunabileceği ve ABD’den F-16 savaş uçaklarını satın almak için harekete geçebileceği de aktarıldı.

Financial Times’a konuşan kıdemli bir Avrupalı yetkili, “İsveç’in üyeliği konusunda oyalanmasına izin vermenin faydalarının maliyetlerinden daha büyük olduğunu düşündüğü sürece, sanırım bunu yapacak” dedi.

Haberde, “Kimse Türkiye’nin AB ve ABD ile ilişkilerinin tamamen kopmasını beklemiyor. Batının ticareti ve ekonomisi sorun yaşayan Türkiye ekonomisi için hayati bir önem taşımaya devam ediyor” yorumu da yapıldı.