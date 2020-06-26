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Şehir Plancıları Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi: Refikoğlu yeniden Başkan

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Şehir Plancıları Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi: Refikoğlu yeniden Başkan
Şehir Plancıları Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi: Refikoğlu yeniden Başkan

Covid-19’dan dolayı gecikmeli olarak KTMMOB bahçesinde gerçekleşen olağan genel kurula Şehir Plancıları Odası üyeleri ve Birlik Başkanı Seran Aysal katıldı. Divanın oluşmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı.

“DOĞANIN DENGESİNİ BETONLA DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ SÜRECE SALGINLAR ARTACAK”

Geçtiğimiz dönemin başkanı Merter Refikoğlu açılış konuşmasında, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu dönemde de çok zor bir sürecin kendilerini beklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tüm dünyanın gündemine oturan Covid 19 ile dünyanın daha planlı hale geçmesi gerektiği görülmüştür. Ancak ülkemizde Covid 19’dan dolayı her şeyin durmasından sonra açılan ilk sektörün inşaat olması aslında bu işten de ders çıkarmadığımızı göstermiştir. Doğanın dengesini betonla bu denli değiştirmeye çalıştığımız sürece bu ve buna benzer salgınlar artacaktır.”

“DOĞAMIZI KATLETMEK İÇİN ÇALIŞAN RANT ÇETELERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Merter Refikoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi gelecek dönemlerde de büyük bir mücadele içinde olmalıyız. İmar hırsızları, rant çeteleri geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de doğamızı, denizlerimizi, verimli tarım arazilerimizi, dağlarımızı yok etmek için durmadan çalışacaktır. Bizler de bununla mücadele etmek için güçlü bir şekilde bunun karşısında durmalıyız.

Alçak orman arazisini gereksiz bulan, daha fazla yabancıya konut satarak ekonomisinin düzeleceğini düşünen, imar planlarını imar hırsızlarının isteklerine göre şekillendiren, asfalt dökerek tarafik sorunun çözeceğini düşünen, kaplumbağa yumurtlama alanlarını, sahilleri şirolarla dümdüz eden, memleketi aylarca salgın dolayısı ile eve kapatan ama sağlık açısından hiçbir çalışma yapmayan, inşaat sektörünün ekonomimizi düzelteceğini düşünen bir hükümet modelimiz var şu an. Bu ortamda planlama yapmak gerçekten zor olacaktır.”

Genel Başkan Seran Aysal da açılış konuşmasında; Covid-19 salgın riski nedeniyle ertelenen Oda ve Birlik genel kurullarının Haziran ortasında başlayıp ve Temmuz ortasında tamamlanması yönünde alınan karara bağlı olarak başladığını aktardı. Gündemdeki konularla ilgili görüşlerini aktardığı konuşmasına; Birlik ve Oda yöneticileri olarak dönem içinde gerçekleştirilen çalışmalar, Birlik ve bağlı Odaların verdiği mücadeleden bahsetti ve önümüzdeki çalışma dönemi için yapılması gerekenleri değerlendirdi. Görevi devreden başkan ve Yönetime çalışmaları için teşekkür ederken Oda organına seçileceklere yeni dönemde başarılar diledi.

Faaliyet ve Mali rapor görüşülüp aklanması sonrasında, Oda organı seçimleri yapıldı.

Oda Başkanlığına Merter Refikoğlu tekrar seçilirken Oda Yönetim Kurulu’na Feriha Binici, Gizem Caner, Sinem Sevindik ve Berkay Ramiz seçilmiştir. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri ise Elda İstillozlu, Can Kara ve Ayça Soygür Çıralı seçilmiştir.  Şehir Plancıları Odası Merter Refikoğlu başkanlığında 40. Dönem ilk toplantısını da gerçekleştirdi.

Buna göre Sekreter Sinem Sevindik, Sayman Feriha Binici, Yönetim Kurulu Üyeleri Berkay Ramiz, Gizem Caner olurken; Yedek Üyeler de Berkay Ramiz, Can Kara ve Ayça Soygür Çıralı şeklinde belirlendi.

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