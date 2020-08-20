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Şehir Plancıları Odası, Girne Belediyesinin Girne Koruma Çevre Planı İle Koruma Altında Olan Bir Araziyi Kiraladığını Savundu

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Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Girne Koruma Çevre Planı ile koruma altında olan bir arazinin Girne Belediyesi tarafından kiralandığını savundu.
Şehir Plancıları Odası, Girne Belediyesinin Girne Koruma Çevre Planı İle Koruma Altında Olan Bir Araziyi Kiraladığını Savundu

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Girne Koruma Çevre Planı ile koruma altında olan bir arazinin Girne Belediyesi tarafından kiralandığını savundu.

Yaptığı yazılı açıklamada, Refikoğlu, Girne Koruma Çevre Planı’nda  “yeşil alan” olarak tanımlanan ve “yeşil alan veya rekreatif amaçlı olarak düzenlenmesi gerektiği” belirtilen bir arazinin Girne Belediyesi tarafından kiralandığını ileri sürdü.

Refikoğlu  planda “batıda mağaraların bulunduğu alandan doğuda koruma alanı sınırına kadar uzanan ve Dome Otel’in içinde bulunduğu K1 nolu haritada K olarak isimlendirilen kıyı şeridi alanın, yapılaşmanın yer almayacağı yeşil alan olarak geliştirilmesinin öngörüldüğünü”  kaydetti.

Planda ayrıca “Dome Otel binası hariç mevcut binaların yıkılması halinde yerine yeni bina yapılmamasının” öngörüldüğünü de kaydeden Refikoğlu, “Bu maddeye rağmen Girne Belediyesi’nin aksi tavır sergilediği ve yeşil alanları düzenlemek yerine kıyı ve yeşil alan erişimini yeni bina inşası ile engellemeyi hedeflediği ortadadır. Üstelik, koruma planında "yıkılan binanın yerine yenisi yapılamaz ibaresi" olmasına rağmen yeni binaların bahse konu alan içerisinde inşa edildiği de görülmektedir” dedi. 

Girne Belediyesinin kamu yararı gütmeyen bir belediye olduğunu savunan Refiker, “Konunun takipçisi olacağımızı ve yeşil alanlarımızı inşaat alanlarına dönüştürülmesine izin vermeyeceğimizi halkımıza duyururuz” dedi.

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