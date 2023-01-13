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Sel felaketinin nedeni ‘Atmosferik Nehir’

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ABD'nin California eyaletinde, geçen haftadan itibaren etkili olarak sel felaketine yol açan şiddetli yağışların sebebinin atmosferik nehir olduğu açıklandı.
Sel felaketinin nedeni ‘Atmosferik Nehir’

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), California’da 17 kişinin yaşamını yitirdiği hava olayının “atmosferik nehir” sonucu yaşandığını açıkladı.

NOAA, ABD’de geçen haftadan itibaren sıkça kullanılan “atmosferik nehir” terimini açıklayarak bu durumun yarattığı felaketin yanı sıra bölgesel su kaynağına ciddi katkıda bulunduğunu belirtti. ABD’nin batı kıyısında yıllık yağışların yaklaşık yüzde 30 ila 50’sinin, az sayıdaki atmosferik nehirlerden kaynaklandığı ifade edildi.

NOAA bu hava olayının nasıl oluştuğuna dair yaptığı açıklamada “Atmosferik nehirler, nemli havayı tropik bölgelerden daha yüksek enlemlere taşıyan atmosferdeki uzun, yoğun bölgelerdir. Nemli hava, yüksek rüzgar hızlarıyla birleşerek karaya indiğinde şiddetli yağmur ve kar oluşturur, özellikle dağlık arazide. Bu aşırı yağış olayları ani sellere, çamur kaymalarına, can ve mal üzerinde yıkıcı hasarlara yol açabilir. Atmosferik nehirler karadan geçtiğinde yoğun ve hızlı yağış, kuvvetli rüzgarlar ve önemli ölçüde artan dalga yükseklikleri ile kasırgalarınkine benzer koşullara neden olabilir” ifadelerini kullandı.

3 ATMOSFERİK NEHİR DAHA OLACAK

California eyaletini 2021 yılında etkisi altına alan bir atmosferik nehir olayının San Francisco Körfezi’nde 18 metreyi geçen dalgalar oluşturduğunu vurgulayan NOAA, bu yıl yaşanan atmosferik nehir olayında California’nın, ortalamanın yüzde 400-600 üzerinde yağış aldığını vurguladı.
California Valisi Gavin Newsom da dün yaptığı açıklamada, “California, 6 atmosferik nehir tarafından vuruldu ve yolda 3 tane daha var ifadelerini kullanarak” vatandaşları uyardı. Vali Newsom, atmosferik nehirlerin yarattığı sel felaketine bağlı olarak şimdiye kadar 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 

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