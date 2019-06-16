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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

“Selahattin Demirtaş tahliye edilecek” iddiasına avukatından açıklama

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"Tahliye kararı çıksa bile..."
“Selahattin Demirtaş tahliye edilecek” iddiasına avukatından açıklama

Gazeteci Nevzat Bingöl’ün eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edileceği yönündeki iddiasına avukatı Mahsuni Karaman’dan yalanlama geldi.

RS FM’de konuşan gazeteci Nevzat Bingöl, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 18 Haziran’da yapılacak olan duruşmasında bir tahliye beklentisi olduğunu belirterek, “Açıkçası bekleniyor, Ferhat Encü de serbest bırakıldı. Ama bu saatten sonra Öcalan’ı bile serbest bıraksalar bunun seçimde karşılığı olmaz deniliyor. Son söylemler ciddi travmalar yarattı" iddiasında bulundu.

iznews muhabiri Rozerin Urucu’nun ulaştığı Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Kahraman ise bu iddiayı yalanladı.

Kahraman, “Demirtaş Salı günü yapılacak davada tahliye kararı çıksa bile, aldığı cezadan dolayı, maalesef 2020 yılına kadar cezaevinde kalmak zorunda bırakılmıştır” dedi.

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