Şenol Güneş’ten Devlet Bahçeli’ye cevap

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada tribünlerden “Hükümet istifa” tezahüratları yükseldi.

Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor maçının ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçında da hükümete karşı yükseltilen protestolar sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli “Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir” paylaşımında bulundu ve Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Devlet Bahçeli’nin bu sözleri sorulan Şenol Güneş, şu yanıtı verdi:

“Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Acımız büyük. Ama iyi de bir şeyler gördük. Tek yürek olan bir Türkiye var. Çaresizlik gibi görünen dönemde bu olayı unutturmadan geleceğe adım atmak gerekiyor. Büyük bir acı yaşadık.

Kavgayı hiç doğru bulmuyorum. Daha fazla el ele vermek gerekir. Bunların hepsi tartışılmalıydı. Maçların oynanması ya da seyircisiz oynanması… Şu anda bir şeyler söyleyerek gündemi değiştirmek istemiyorum. Konuşulacak konulardır. Her görüşte bir suçlama, aşağılama, yok etme, bunlardan sıyrılmamız lazım.

Karşılıklı fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var. Suçlama, yok etme, aşağılamadan uzaklaşmış olmak lazım. Sportif bir yarış yapıyoruz. Gelecek bizi bugünden daha kötü hale götürebilir. Türkiye'nin her yerinde deprem bölgesi görüyorsunuz. Buna nasıl çare bulacağız birlikte bakacağız. Yetkililer, karar vericilerin mesajlarının iyi verilmesi ve iyi algılanması gerekiyor.

Hepimizin bir araya gelmesi gerek. Bazı kelimeler anlamını kaybetti. Umarım buna dönüş olur. Ülke olarak kendi düşmanımızı yaratmadan bunları bertaraf edebiliriz.”