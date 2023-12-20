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Seri katil 'Ardennes Canavarı'nın eski eşi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

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Fransa'da "Ardennes Canavarı" olarak adlandırılan seri katil Michel Fourniret'nin eski eşi Monique Olivier, cinayetlerdeki rolü nedeniyle ikinci defa ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Seri katil 'Ardennes Canavarı'nın eski eşi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

75 yaşındaki Monique Olivier, 1988'de 18 yaşındaki Fransız Marie-Angele Domece ve 1990'da 20 yaşındaki İngiliz Joanna Parrish'in tecavüz edilerek öldürülmesindeki rolü ile 2003'te cesedi hiçbir zaman bulunamayan dokuz yaşındaki Estelle Mouzin'in kaçırılmasına yardım suçlamalarından Fransa'da üç haftadır yargılanıyordu. 

Yedi kız çocuğu ve genç kadını öldürmekten suçlu bulunan eski eşi Michel Fourniret, 2008'de ömür boyu hapse mahkum edilmiş, 2021'de cezasını çektiği sırada hayatını kaybetmişti. 

Olivier, 2021'de de eski kocasının geçmişte işlediği suçlardaki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Son davada kendisine en az 20 yıl olmak üzere ikinci bir müebbet hapis cezası daha verildi.

"Uzun zamandır bekliyorduk"

Fourniret'in tüm kurbanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan Parrish'in babası Roger Parrish, "Kararı uzun zamandır bekliyorduk" dedi.

Fourniret'in kurbanlarının çoğu Fransa'nın kuzeyindeki Ardennes bölgesinde ve Belçika'da öldürüldü.

Dil öğrencisi Parrish, 1990'da üniversite eğitiminin bir parçası olarak İngiltere'den Fransa'daki Auxerre şehrine taşınmıştı.

Ancak İngilizce dersleri için verilen bir ilandan sonra Fourniret tarafından öldürüldü.

Cesedi 17 Mayıs'ta Yonne Nehri'nde bulunmuş, yapılan otopside tecavüze uğradığı, dövüldüğü ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Olivier duruşma sırasında, Parrish kaçırıldığında, hapsedildiğinde, tecavüze uğradığında ve öldürüldüğünde Auxerre'de bulunduğunu kabul etti.

Pişmanlığını dile getiren Olivier, "Yaptığım her şeyden pişmanlık duyuyorum ve bunun affedilemez olduğunu bilerek kurbanların ailelerinden af diliyorum." dedi. 

11 cinayeti itiraf etti

Kurbanlarının çoğunu Fransa'nın kuzeyindeki Ardennes bölgesinde ve Belçika'da öldüren Fourniret, 2018'de sekizinci cinayet için ikinci kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Seri katil, 2021'de ölmeden önce Parrish cinayeti de dahil olmak üzere toplam 11 cinayet işlediğini itiraf etti.

Fourniret'in çoğu tecavüze uğramış olan kurbanlarının yaşları dokuz ile 30 arasındaydı. Kurbanlar vurularak, boğularak ya da bıçaklanarak öldürüldü.

Duruşmada Estelle Mouzin'in akşam saat 6'da okuldan eve döneceği ancak eve hiç gelmediği söylendi.

Cesedi hiçbir zaman bulunamadı.

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