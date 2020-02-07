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Sevgilisinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil oldu

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Sevgilisinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil oldu
Sevgilisinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil oldu

Konya’da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker (20), kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi A.D.’yi döven Özgür Duran’a (32) müdahale etmek istedi. Duran, gence saldırıp boğazını sıktı. Şeker’in kendisini kurtarmak için çıkardığı bıçak, boğuşmada Duran’ın kalbine saplandı. Duran hayatını kaybederken, Şeker tutuklandı.

Geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir parkta yaşanan olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

Antalya’da yaşayan Özgür Duran ile A. D. birlikte olmaya başladı. Çift dört ay önce Konya’ya gelip yerleşti. Olay akşamı evde içki içen Duran ile A.D. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Duran, genç kadını dövdü. A.D. de evden çıkıp yakınlardaki parka gitti.

Peşinden gidip dövmeye devam etti

Özgür Duran da A.D.’nin peşinden parka gitti. Parkta kadını dövmeye devam eden Duran’a, kütüphaneden çıkıp yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker müdahale etti.

Ayırmak isteyince saldırıya uğradı

Duran, Şeker’e de saldırdı. Boğazını sıktığı Şeker’i yere yatırıp yumruklamaya başladı

Şeker kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine üniversiteye hazırlanan genç taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Duran’ın kalbine saplandı. Şeker olay yerinden kaçtı.

A.D.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Duran hayatını kaybetti.

Kan damlalarından yakalandı

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden başlayan kan izlerini takip ederek, Şeker’i parka yaklaşık 1.5 kilometre mesafede bulunan teyzesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şeker ifadesinde tek amacının dövülen kadını kurtarmak olduğunu, Duran’ın kendisine saldırması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını, ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi.

‘Beni kurtarmak istedi’

A.D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile dört ay önce Antalya’dan Konya’ya gelip yerleştiklerini, olay günü Duran’ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattı.

Suç makinesi çıktı

‘Kasten yaralama’‘hırsızlık’‘yağma’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yüzünde çok sayıda yara izi bulunan Şeker ise sevk edildiği adliyede ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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