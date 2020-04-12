ŞEYTAN DA BİR MELEKTİ, KİBRİNDEN LANETLENDİ !!!!

İpin ucu kaçtı diyeceğim ama zaten baştan tutulmamıştı ki.

İlk Covid-19 vakası görüldüğü andan itibaren Cumhurbaşkanımız, muhalefet partiler, sivil toplum örgütleri ve neredeyse halkın % 80 i “ sokağa çıkma yasağı” kararı alınsın ve bu virüsün yayılması önlensin dedi.

Tabiri caizse topluca canımızı yedik.

Olmadı.

Sonra Cumhurbaşkanı ve muhalefet parti liderleri işbirliği ve yardım önerdiler.

Yine olmadı.

Hükümet hem işbirliği yapmadı hem de önlem almadı.

İçinde covid-19 vakası bulunan Alman kafilesinin dolaşmasına izin verdi.

Sonra halkın baskısıyla bu kafileyi karantinaya aldı ama bu kafileyi taşıyan otobüs şoförünü karantinaya almadığı gibi takibini de yapmadı.

Adam bütün Karpaz’ı gezdi dolaştı.

Sonuç bu gün Karpaz bölgesinde 15 vaka.

Sonra Lapta – Alsancak bölgesinde pozitif olan bir kişinin 50 den fazla kişiyle görüştüğü yayıldı sosyal medyada.

Yine önlem alınmadı hatta yalanlandı.

Sonuç ani bir patlama sonucu şu an 17 vaka.

Bu sayılar az gözükebilir ancak her bir rakamın bir can olmasından öte nüfusumuza oranla fazla ve sırf önlem alınmamasından ötürü hızla yukarı doğru çıkan sayılar.

Kaldı ki halk bu konuda büyük bir bilinç gösterip evinden çıkmadı.

Buna rağmen bu denli hızla yayılıyor.

Oysa ilk hafta genel sokağa çıkma yasağı ilan edilseydi ve yurt dışından gelenlere ciddi ve sıkı bir karantina uygulansaydı, şu an belki de bu belayı bitirmiş olacaktık.

Hangi amaçla bu karar alınmadı inanın anlamış değilim.

Çünkü zaten şu an piyasa durmuş ve ekonomi bitmiş durumda.

Zaten sadece ellerinde rehin olarak tuttukları kamu çalışanlarının maaşlarından kesiyorlar ve bu güne kadar özel sektör çalışanlarına bir kuruş da ödemediler.

Bundan daha kötü mü olacaktık?

Hayır.

Ekonomi bundan daha kötüye gitmeyeceği gibi erken bitirilse piyasa daha erken normalleşmiş olacaktı.

Ama hükümet ya işin ciddiyetinde değil ve hafife alıyor ya da tamamen siyasi hareket edip kimseyle iş birliği yapmıyor.

Bana göre her ikisi de.

Çünkü hala daha Başbakan partisinin renginde maskeler takarak siyasi mesaj vermeye çalışıyor.,

Diğer yandan karantina merkezi ilan edilen Rıverside Oteli çalışanlarından iki kişini testi pozitif çıkıyor ancak sağlık bakanı bu otelin 75 çalışanının ertesi gün

karantinaya alınacaklarını açıklıyor.

Bu nasıl bir ciddiyettir??

Karantina merkezlerinde çalışanların çalışmadıkları zaman bile dışarıya çıkmaları gerekirken, içlerinde pozitif vaka görülmüş halde nasıl karantina ertesi güne bırakılıyor ve bu insanların rahatça dolaşmasına izin verilerek salgının yayılmasına imkan tanınıyor.

Ertesi gün karantinaya alınan bu 75 kişi denetlenmiyor ve kendi kendinizi denetleyin deniyor.

Otelin yakınında oturan aileler karantinada olması gereken kişilerin maskesiz ve eldivensiz dışarı çıkıp aileleri ile görüştüklerini söyleyip belediye başkanına ulaşmaya çalışıyor.

Keza henüz hiçbir vaka görülmemiş Lefke bölgesinde de durum aynı.

Yurt dışından gelen bir kadın kapı kapı dolaşıp konfeksiyon ürünü satıp para tahsil ediyor, sonra 2 bankaya gidip para yatırıyor, rahatsızlanıp hastaneye baş vurunca covid -19 virüsü taşıdığı olduğu anlaşılıyor ve hastaneye yatırılıyor.

Ancak kendisiyle temas ettiğini söyleyip yetkililerden test yapılması için yardım isteyenlerin isyanları yanıtsız kalıyor.

Bu halka bütün bunlar ne uğruna yaşatılıyor??

Siyaset uğruna mı?

Kibirden mi?

Neden her neyse hükümet edenler bir an önce bu yanlış tutumdan vaz geçip, yardım elini uzatan herkesle iş birliği yapmalı.

Hatta bırakın gönüllü olanları, devlet olma gücüyle gönüllü olmayanları da bu sürece hizmet etmeye dahil etmeli.

Hala vakit var.

Ancak çok geç olacağı günler kapıda.

Unutmasınlar ki şeytan da bir melekti ve kibrinden dolayı lanetlendi !!!!