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Sıcaklık 43 dereceye kadar yükselecek

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Bunaltıcı sıcaklar bu hafta da devam edecek ve sıcaklar 43 dereceye kadar yükselecek...
Sıcaklık 43 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında seyredeceğini tahmin ediyor.

Dairenin 15-21 Ağustos tarihleri arasındaki hava tahmini raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın açık; sonraki günlerin açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40-43; sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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