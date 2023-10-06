Sigarayı bırakmanın en etkili üç yolu

157 bin 179 kişinin sigarayı bırakma yöntemlerindeki başarılarını karşılaştıran bilim insanları, en etkili üç yöntemi belirledi.

Oxford Üniversitesi’nden halk sağlığı bilimcisi Jamie Hartmann-Boyce ve meslektaşları en az altı ay boyunca katılımcıların sigarayı bırakma çabalarının takip edildiği 319 araştırmayı inceledi.

Science Alert’in haberine göre incelemede, vareniklin, sitisin ve elektronik sigaraların en etkili sigara bırakma yöntemleri olduğu ortaya çıktı.

(Diken’in notu: Birçok sağlık kuruluşu ve uzmana göre elektronik sigaralar sağlığa sigaradan da zararlı. Türkiye dahil birçok ülkede elektronik sigara satışı yasak)

Sigaranın ana maddesi nikotin, en yaygın kullanılan ve en çok bağımlılık yapan maddelerden biri. Zira beyin üzerinde güçlü bir etkisi var.

Veriler, yardım olmadan 100 kişiden yalnızca 6’sının sigarayı bırakma şansına sahip olduğu yönünde.

Cochrane Database of Systematic Reviews adlı akademik dergide yayınlanan makalede, vareniklin, sitisin ve elektronik sigaraların etkinliğinin hemen hemen aynı olduğu tespit edildi. Bu yöntemlerle sigarayı bırakmaya çalışanların yaklaşık yüzde 14’ü altı ay veya daha uzun süre boyunca başarılı oluyor.

Bir sonraki en etkili stratejiyse nikotin bantlarıyla sakız veya pastiller gibi iki tür nikotin replasman tedavisini (NRT) birleştirmek.

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacı Nicola Lindson, tek başına bant veya sakız gibi tek bir NRT formunu kullanıp sigarayı bırakan kişi sayısının az olduğuna dikkat çekti: “İki NRT türünü birlikte kullanan 100 kişiden yaklaşık 12’si başarılı olurken, sadece bir tür NRT kullanan 100 kişiden yaklaşık 9’u sigarayı bırakabildi.”

Öte yandan veriler, nikotini kademeli azaltmanın aniden bırakmaktan biraz daha etkili olabileceğini gösterdi. Bir kişinin nikotin tedavisine sigarayı bırakmadan önce veya sonra başlaması ya da aldığı dozun etkinliği etkilemediği ortaya çıktı.

Araştırmacılar, daha fazla verinin sonuçları değiştireceğini düşünmüyor, ancak yan etkiler ve en iyi ilaç ve davranışsal destek kombinasyonları açısından daha fazla verinin faydalı olacağını belirtiyorlar.

Araştırmaların çoğunda olduğu gibi bu çalışma da yüksek gelirli ülkelerde yürütüldü. Bu nedenle düşük gelirli ülkelerden elde edilen veriler az. Ekip, gelecekteki çalışmalarında sosyoekonomik durumun sigarayı bırakmayı nasıl etkilediğine bakmayı hedefliyor.