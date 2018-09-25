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Sigortalara olan borçlara faiz indirimi

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Ekim ayında güncel primlerini ödeme, Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede % 65, peşin ödemede %85 indirim yapılarak borçlarını ödeme olanağı sağlandı.
Sigortalara olan borçlara faiz indirimi

Bakanlar  Kurulu,  Sosyal Sigortalara  Ocak 2015’ten bugüne borcu olan işletmelere, Ekim ayında güncel primlerini ödeme, Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede ve peşin ödemede  indirim yapma kararı aldı.

Başbakan Tufan Erhürman,sosyal medya hesabından  bugünkü Bakanlar Kurulu’ndan geçen yasa gücünde kararnameye ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Erhürman, KKTC’ndeki işletmelerin  bu dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların bugünkü Bakanlar  Kurulu toplantısında değerlendirildiğini ve karar alındığını açıkladı.

Buna göre Bakanlar Kurulu’ndan bugün geçen yasa gücünde kararnamelerle, Sosyal Sigortalar Yasası altında, Ocak 2015’ten bugüne borcu olan işletmelere, Ekim ayında güncel primlerini ödeme, Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede % 65, peşin ödemede %85 indirim yapılarak borçlarını ödeme olanağı sağlandı.

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