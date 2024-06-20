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Simon Mistriel Aykut davasında yeni gelişmeler

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Rum Basını Aykut’un yarın yeniden mahkemeye çıkacağını yazdı.
Simon Mistriel Aykut davasında yeni gelişmeler

Rum Basını Aykut’un yarın yeniden mahkemeye çıkacağını yazdı.

İsrailli emlak yatırımcısı, Kıbrıs Rum topraklarının kötüye kullanılması nedeniyle hala mahkemede.

Cyprus Mail’in haberine göre, kuzeydeki Kıbrıs Rum mülklerinin geliştiricisi olan Afik Grubu'nun yöneticisi İsrailli Simon Mistriel Aykut, mahkeme Perşembe günü bir karar verene kadar gözaltında kalacak .

73 yaşındaki Aykut, kuzeydeki Kıbrıs Rum mallarının gaspına ilişkin iddianamenin kendisine okunması için Çarşamba günü mahkemeye çıktı.

Polis , Cyprus Mail’e mahkemenin Aykut'un gözaltında kalmasına karar verdiğini, davanın ceza mahkemesine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin kararın ise yarın açıklanacağını söyledi. 

Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Aykut’un inşaat şirketinin üzerinde yasa dışı geliştirmeler yaptığı Kıbrıs Rum mülklerinin değerini ortaya koyan bir tapu belgesi de ele geçirildi.

İddianamede hangi suçlamaların yer alacağı şimdilik bilinmiyor ancak Aykut'un toplam 6 suçtan şüphelenildiği belirtiliyor.

Aykut, iki hafta önce Paralimni bölgesinden kuzeye geçmeye çalışırken tutuklandı.

Hem İsrail hem de Portekiz pasaportu taşıyan Aykut, Lon Beach bölgesinde,  Kıbrıs Rum mülklerine ilişkin 1 milyar avroluk bir kalkınma projesiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Davada iki kişi daha aranıyor: Aykut'un oğulları, 51 yaşındaki Afik Yaacov ve 49 yaşındaki Michael Mistriel Aykut. Babaları gibi İsrail ve Portekiz pasaportu taşıyorlar.

Üçünün de altı suçtan şüpheleniliyor: ağır suç işlemek için komplo kurmak, kabahat işlemek için komplo kurmak, başka birinin sahip olduğu gayrimenkullerde hileli işlemler yapmak, başkasına kayıtlı araziyi yasa dışı bulundurmak, bulundurmak ve kullanmak ve zimmete para geçirmek için komplo kurmak.

73 yaşındaki Aykut’un Şirketin  kurucusu olduğu belirtiliyor. Afik Grup’un inşaat organizasyonu, tamamı Gastria, Akanthou, Ayios Amvrosios, Girne ve Trikomo'daki arazi parsellerinde bulunan Caesar Blue, Caesar Beach, Caesar Breeze, Caesar Bay, Caesar Cliff ve Caesar Resort gibi geliştirmeleri içeren Caesar Projesini başlattı.

Kıbrıslı Rumlar, mülklerinin imarına izin vermediklerini iddia ederek Aykut aleyhine ifade verdi .

Polis, Aykut hakkındaki dosyayı Ekim 2020'den bu yana dört yıldır araştırıyor.

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