  • BIST 7299.33
  • Altın 1934.061
  • Dolar 29.2675
  • Euro 32.2155
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Sırbistan'dan, Kosova plakalı araçlara "serbest dolaşım" kararı

» »
Sırbistan hükümetinin, Kosova plakalı araçların ülkede serbest dolaşımını onayladığı duyuruldu.
Sırbistan'dan, Kosova plakalı araçlara "serbest dolaşım" kararı

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Sırbistan hükümetinin, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalı araçların ülkede serbest dolaşımına izin verme kararı aldığını duyurdu.

Petkovic, Kosova'daki Sırpların büyük çoğunluğunun RKS plakalı araçlar kullanmaya başladığını göz önüne aldıklarını belirterek, söz konusu kararın 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulanmaya başlayacağını ve tüm sınırlar ile idari geçişler için geçerli olacağını kaydetti.

"Karar, Kosova'daki halkımızın haklarını ve hareket özgürlüğünü sağlayacak" diyen Petkovic, milli bütünlüğün ve egemenliğin korunmasında "kırmızı çizgileri" aşmadıklarını ifade etti.

"Tek taraflı olarak ilan edilen bağımsızlığın tanınması' olarak yorumlanamaz"

Sırbistan hükümetince yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kosova plakalı tüm araçların, karayolu trafiğine katılmasına izin verilmesi, kişilerin durumlarını kolaylaştırmak ve hareket serbestilerini sağlamak amacıyla yalnızca pratik nedenlerle yapılmaktadır. 'Tek taraflı olarak ilan edilen bağımsızlığın tanınması' olarak yorumlanamaz, nihai statünün belirlenmesine halel getirmez ve Belgrad'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı ile güvence altına alınan haklardan sapmasına rıza gösterdiği şeklinde yorumlanamaz."

Araç plakası krizi

Tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan, RKS plakalı araçların ülkeye girişine izin vermiyor, söz konusu plakalara sahip araçlara sınır geçitlerinde geçici Sırbistan plakası veriyordu.

Kosova hükümetinin, 2021'de "karşılıklılık" ilkesi çerçevesinde aynı uygulamayı Sırbistan plakalı araçlara uygulamaya başlamasıyla iki ülke arasında haftalar süren gerginlik yaşanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda Brüksel'de bir araya gelen 2 ülke müzakerecileri, kalıcı bir çözüm bulunana kadar geçici tedbir olarak 4 Ekim 2021'den karşılıklı olarak araç plakalarındaki devlet sembollerini "çıkartma" ile kapatma uygulanmasına başlanması konusunda anlaşmıştı.

Öte yandan Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı bölgelerde Sırbistan kurumlarınca verilen, Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının, RKS plakalarıyla değiştirilmesi süreci kapsamında 15 Aralık'a kadar 4 bin 200'den fazla Kosovalı Sırp, RKS araç plakası almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa Hamas'ın Gazze sorumlusunun mal varlıklarını dondurdu05 Aralık 2023 Salı 14:30
  • İtalya'da Etna Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürttü27 Kasım 2023 Pazartesi 12:05
  • Avrupa Merkez Bankası başkanının oğlu kriptoda ‘batmış’25 Kasım 2023 Cumartesi 14:53
  • Fransa'da ulaşım çalışmaları 2024 Paris Olimpiyatları'na yetişmeyecek23 Kasım 2023 Perşembe 13:37
  • İtalya'nın mafya davası: 200 kişiye 2 bin 200 yıl hapis cezası21 Kasım 2023 Salı 09:43
  • Demiryolu ulaşımı: Avrupa’da trenle yolculuk en çok hangi ülkelerde yaygın, Türkiye’de durum ne?07 Kasım 2023 Salı 09:11
  • Fransa’da bir çiftten 150 euroya aldığı maskeyi 4,2 milyon euroya satan tüccara dava01 Kasım 2023 Çarşamba 09:52
  • AB Vizesiz Seyahati Zorlaştırıyor: Hedefte Balkan Ülkeleri Var23 Ekim 2023 Pazartesi 08:42
  • Avrupa'nın en eski ayakkabısı İspanya'da bir mağarada bulundu30 Eylül 2023 Cumartesi 20:56
  • Yunanistan ikinci kez sel felaketiyle karşı karşıya28 Eylül 2023 Perşembe 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti