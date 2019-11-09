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Sivil Savunma Özel Tatbikatı’na katilan Yakın Doğu Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (AKUT) üyesi öğrencilerine teşekkür belgesi verildi

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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen icra edilen “Sivil Savunma Özel Tatbikatı”na katkılarından dolayı YDÜ Arama Kurtarma Kulübü (AKUT) üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi.
Sivil Savunma Özel Tatbikatı’na katilan Yakın Doğu Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (AKUT) üyesi öğrencilerine teşekkür belgesi verildi

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen afet ve acil durumlara yönelik toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla icra edilen “Sivil Savunma Özel Tatbikatı”na katkılarından dolayı Yakın Doğu Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (AKUT) üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi. Bu kapsamda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürü Alkın Gedikoğlu ile Ufuk Şahan, kurum olarak tatbikata katkılarından dolayı, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Kurucu Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, söz konusu ziyarette, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Kurucu Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, konsey üyeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan’a Üniversite olarak tatbikata katkı ve destekleri için; Arama Kurtarma Kulübü (AKUT) üyelerine ise, aktif katılım ve çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve KKTC Afet Yönetimi Sistemi içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla, afet acil durumlara yönelik toplumsal farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği geliştirmek maksadıyla, Lefkoşa’da icra edilen Sivil Savunma Özel Tatbikatı’na,  aktif katılım gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü Üyesi öğrenciler, Mücahit Dana, Mehmet Bardakko, Doğuş Saadetoğlu, Eylül Elzem Civan, Hüseyin Akdoğan, Mustafa Şahin ve Ali Rıza Battı’ya da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı adına teşekkür belgesi verildi.

Uzun Yıllara Dayanan İşbirliği Artarak Sürecek…

Ziyaret sırasında konuşan Prof. Dr.  Hüseyin Gökçekuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uzun yıllardır süren Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

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