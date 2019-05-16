Sivil Savunma Teşkilatı ‘Başkanlığı’nın Afete Hazır Okul ve Halk Örgütü Eğitimleri’ tamamlandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bölge Müdürlükleri personeli tarafından “Afete Hazır Okul Eğitimleri” kapsamında, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği eğitimler tamamlandı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, amacı doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlere yönelik; hazırlıklı, bilgili ve donanımlı toplum yaratarak, bu afetleri daha az zarar ve kayıpla atlatabilmek olan proje, 2019 yılının Ocak ayında başlayıp Mayıs ayında tamamlandı.

Söz konusu dönemde ülke genelinde 75 okulda, 6 bin 524 kişiye eğitim verildi.

Ayrıca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bölge Müdürlükleri personeli tarafından tüm KKTC genelinde Halk Örgütü mükelleflerine, Sivil Savunma Temel Eğitimi ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile Mücadele (Riskler ve Baş Etme Becerileri) konularında eğitimler gerçekleştirildi.

Beş bölge müdürlüğünde verilen eğitimlere toplam 8 bin 580 kişi katıldı.