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Sivil Savunma Teşkilatı Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapıyor

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı olarak  dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.
Sivil Savunma Teşkilatı Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapıyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı olarak  dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

Teşkilat Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu  ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Merkezi Cezaevi Müdürlüğü dezenfekte edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarına özel kıyafetli ekiplerle yapılıyor.

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