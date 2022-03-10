Siviller Sumi şehrinden ayrılıyor

Ukrayna'nın Sumi kentinde Vali Dmytro Zhyvytskyy, Rusya ile ateşkes uyarınca sivillerin halihazırda Sumi kentinden ayrıldığını söyledi.

Vali Zhyvytskyy, "24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıran Rusya ile yapılan anlaşmalar uyarınca bu hafta birkaç bin kişi kuşatma altındaki şehri terk etti." dedi.

Sumi Valisi, sivillerin, ateşkes anlaşmasının ardından kentten bir insani koridoru kullanarak ayrılmaya başladığını söyledi.

Vali Dmytro Zhyvytskyy, insanların yakınlardaki Krasnopillya ve Trostyanets yerleşimlerini de terk ettiğini söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk da sivillerin Rus kuvvetleri tarafından kuşatılan şehirlerden ayrılmaları için 7 insani koridorun açılacağını belirtti.