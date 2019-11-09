Siyasi parti ve belediye başkanlarının 10 Kasım mesajları

Bakan Oğuz, mesajında, şunları dile getirdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, ülkesini karanlıktan aydınlığa çıkarmış, ilkeleri ve inkılaplarıyla çağdaşlaşmanın önünü açmıştır. Modern, Türkiye’nin evrensel değerler üzerinde yükselen, demokrasiye ve yeniliklere kucak açan bir cumhuriyet olması için çalışmıştır. Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyet, emin adımlarla yoluna devam etmektedir.

Kıbrıs Türk halkı da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini takip etmiş, devletini çağdaş laik ve demokratik temeller üzerine inşa etmiştir.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlandığı günün 81’inci yıldönümünde, aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz.”

K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar, mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılındayız.

Büyük Lider Atatürk, bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, çizdiği yol, bugün halen bizlere rehber olmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zekası, geniş ufku, ilke ve devrimleri ile sadece Türk Milleti’ne değil tüm dünyaya ışık tutmuş, yol gösterici olmuştur.

Ortaya koyduğu ilke ve devrimleri, ilk günden benimseyip uygulayan Kıbrıs Türk Halkı, Atatürk’e çok büyük sevgi ve bağlılık duymaktadır.

Fikirleri ve emanetini bizden sonraki nesillere aktarmanın ilk görevlerimiz arasında olduğunu vurgularken, Ulu Önder Atatürk’ü sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anarım.”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin yollarını aydınlatmaya devam ettiğine işaret ederek, O’nu ebediyete intikalinin 81. yılında saygı, rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Çakıcı, Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, önderimiz, emperyalist devletlere karşı verdiği mücadeleyle mazlum halklara örnek olmuş büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz” dedi.

Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin, bölgemizde ve dünyadaki huzur, barış ve istikrar arayışlarına ışık tutmakta olduğunu; daha iyi bir yaşam kurma azmiyle çağdaşlaşmak için mücadele eden bütün halkların, Atatürk'ün mücadelesinden ilham almayı sürdürdüğünü ifade eden Çakıcı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür.

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk’ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza kadar taktirle hatırlanacaktır. Yüce Atatürk, hayatını ulusun kurtuluşuna adayan dünyada eşine az rastlanan liderlerden biri olmuştur. Yaşamı süresince yaptığı devrimler yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Bu düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anarken, manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun.”