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Slovenya'daki yangınlarda 1,6 ton patlamamış mühimmat bulundu

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Slovenya'nın Kras bölgesinde yaşanan orman yangınları Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma 1,6 ton patlamamış mühimmatı ortaya çıkardı.
Slovenya'daki yangınlarda 1,6 ton patlamamış mühimmat bulundu

 

Koruma ve Kurtarma Ofisinden yapılan açıklamada, orman yangınının yaşandığı bölgede Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma 260 patlamamış mühimmat bulunduğu ifade edilerek, bunların 1,6 ton olduğu belirtildi.

Söz konusu mühimmatın dikkatli bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştırıldığına işaret edilen açıklamada, bölgede başka mühimmatın olup olmadığına dair çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, yangın bölgesinin patlamamış mühimmat nedeniyle daha da büyük tehlike oluşturduğu kaydedilerek, "Yanan toplar hemen patlamıyor. İyice kaynadıktan sonra patlama yaşanıyor. Bu da yarım saati alabiliyor" ifadelerine yer verildi.

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