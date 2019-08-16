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Sol Hareket: “Tiyatro susturulamaz”

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Sol Hareket: “Tiyatro susturulamaz”
Sol Hareket: “Tiyatro susturulamaz”

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, sanatçı Yaşar Ersoy’un yazdığı ve yöneteceği “Yangın Yerinde Kabare” isimli oyunun UBP-HP hükümetince atanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu Müdürü tarafından yasaklanmasını şiddetle protesto ettiklerini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Korkmazhan, tiyatro ve sanatçıların susturulamayacağını kaydetti.

Sanatçı Yaşar Ersoy ve “Yangın Yerinde Kabare” isimli oyuna uygulanan yasağın kaldırılmasını talep eden Korkmazhan, devlet tiyatrolarının özerk bir yapıya kavuşturulması ve karar merciinin sanatçılar olması gerektiğini belirtti.

Tiyatro konusunda atılması gereken birçok adım bulunduğunu kaydeden Korkmazhan, “Çağdaş bir tiyatro ve kültür salonları ülkenin en büyük ihtiyaçlarındandır. Ne yazık Başkent Tiyatro Projesi yarım ve atıl kalmıştır. Devlet Tiyatrosu yetersiz bütçe, baskı ve sansürlerle kendi kaderine terk edilmiştir. Amatör ve profesyonel tiyatrolar önemsenmemektedir. Tiyatro sanatçılarının ve çalışanlarının angarya ve sosyal güvenceden yoksun çalıştırılmasının önüne geçilmesi için hiçbir adım atılmamaktadır” dedi.

Özgür tiyatro, özgür sanat ve özgür sanatçının çağdaş bir yaşam ve aydınlık bir gelecek için olmazsa olmaz olduğunu, sanat ve sanatçının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Korkmazhan, tiyatrocuların ve sanatçıların özgürce sanatlarını üretebilecekleri koşulların yaratılması ve sanata sınırsız özgürlük sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

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