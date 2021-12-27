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Somali Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı geçici olarak görevden aldı

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Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed, yozlaşma soruşturması bitene kadar ülkenin Başbakanı Hüseyin Roble'yi ve özel kuvvetler komutanını görevden aldığını duyurdu.
Somali Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı geçici olarak görevden aldı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed, yozlaşma soruşturması bitene kadar ülkenin Başbakanı Hüseyin Roble'yi ve özel kuvvetler komutanını görevden aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adı yozlaşmaya karıştığı için Başbakan'ın yetkileri askıya alındı" denildi.

Yozlaşma soruşturmasının haksız olarak başkasının toprağına el konulmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Muhammed, pazar günü Roble'yi ülkede parlamento seçimlerinin yapılmasını bilinçli olarak geciktirmekle suçlamıştı. Roble ise karşılığında aynı suçlamayı Cumhurbaşkanı'na yöneltmişti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Roble'nin "seçim sürecine ciddi bir tehdit oluşturduğu ve yetkilerinin sınırlarını aştığı" belirtildi.

1 Kasım'da başlayan seçim sürecinin 24 Aralık'ta tamamlanması planlanıyordu, ancak bir milletvekili şu ana kadar 275 temsilciden sadece 24'ünün seçildiğini belirtti.

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