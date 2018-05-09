Son Dakika: Eroğlu resmen DP adayı olarak "Amiral Gemisine" talip

Denktaş: "LTB Başkan Adayımız Gencay Eroğlu'dur..."

Gencay Eroğlu'nun DP'den LTB Başkan adayı olması kesinleşti. Konuyla ilgili bugün toplanan DP Parti Meclisi Gencay Eroğlu'nun adaylığını oybirliğiyle onayladı.

Gencay Eroğlu, karadan sonra yaptığı açıklamada kamu sektöründe yaptığı çalışmaları anlattı.

DP Genel Başkanı ve tüm DP camiasına teşekkür etti.

DP’NİN LTB ADAYI GENCAY EROĞLU’NUN PARTİ MECLİSİNE YAPTIĞI KONUŞMA METNİ

“Siyasetin içinde büyüdüm ancak gerek meslek hayatımda, gerekse özel hayatımda insana değer verip herkese eşit mesafe durdum. Büyüdüğüm ortam içerisinde siyasetten uzak kalmam imkânsızdı. Topluma hizmetin önemini yaşadığım ortam içerisinde öğrendim. Toplumsal hizmete olan ilgi ve duyarlılık sonunda damarlarınıza işler, yaşam şekliniz haline gelir.

Kamu sektöründe uzun yıllar hizmet verdim. Yöneticilik yaptım. Kamu sektöründe hizmet verirken, Dipkarpaz’dan, Güzelyurt’a kadar ayırım yapmadan her gencimizin devletin olanaklarından yararlanmasını sağlamaya çalıştım.

Sivil Toplum örgütleriyle çalıştım. Gençlerimizin dünyaya açılmasını sağlamaya çalıştım

Öğretmenlik yaptım. Öğrencilerimizin en geçerli, en yeni bilgilere ulaşmalarını sağlamaya çalıştım.

Gerek içinde büyüdüğüm ortam gerekse uzun yıllar halkla iç içe çalışmam nedeniyle siyaset alanına girmem için etrafımda sürekli bir teşvik zaten vardı.

Son Genel Seçimlerde özgürlükçü, eşitlikçi bir Manifesto yayınlayan Demokrat Parti tabii ki doğal olarak dikkatimi çekti.

Uzun yıllar kendisiyle yakından çalışma olanağı bulduğum Sayın Serdar Denktaş’tan böylesi bir teklif gelince reddetmem olanaksızdı.

KKTC’nin başkenti, belediyeciliğin amiral gemisi başkanlığına adaylık teklifi, kolaylıkla reddedilebilecek bir teklif değildi.

Özetle tüm koşullar aday olmam için hazırdı. Bir yanda kendisinden çok şey öğrendiğim Babam’dan ve ailemden gelen bilgi, diğer yanda yıllar içerisinde toplumumuza verdiğim hizmetten edindiğim tecrübe ve çevre, bir diğer yandan Demokrat Parti’nin özgürlükçü liberal manifestosu ve tabii ki uzun yıllar Sayın Serdar Denktaş ile uyum içerisinde çalışmanın verdiği güven bu kararı hiç tereddütsüz vermemde başta gelen nedenlerdi.

Bunların ötesinde her adayın hissetmesi gereken bir neden daha var ki, bu olmadan adaylık söz konusu olmamalı. Bu da Lefkoşa’ya başkentimize hizmet verme sevdasıdır. Lefkoşamız çok daha iyiye layıktır. Hep birlikte Lefkoşamızı daha iyi yönetmeye talibim.

Saygılarımla.

Gencay EROĞLU

DP LTB Adayı

